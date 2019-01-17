ABD, İsrail'den Demir Kubbe alıyor

ABD ordusu, Kara Kuvvetlerine 2020 yılına kadar insansız hava araçları, havan topları, roketler, topçu ve seyir füzelerine karşı geçici bir yetenek sağlamak ve aynı zamanda İsrail'in bu sistemini tam olarak keşfetmek için iki Demir Kubbe (Iron Dome) savunma sistemi bataryası satın almak istiyor.

Ordunun Satın Alma Müdürü Bruce Jette, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada "ABD ordusu Kongreden iki batarya satın almak için 373 milyon dolar istedi ve 2020 yılına kadar teslim edilmesini bekliyor." dedi.

Demir Kubbe’nin sahada önleyici savaş testinden geçmiş kalifiye bir system olduğunu söyleyen Jette, "Söz konusu alım ile Demir Kubbe sisteminin temel faydalarını, önleyici derinliği ve füzenin yetenekleri öğreneceğiz.” diye konuştu.

Söz konusu sistemin nereye konuşlandırılacağıyla ilgili bir açıklama da yapan Jette, "Sistemi ABD, askerlerini dünyanın dört bir yanındaki hassas bölgelerinde savunmak için yurt dışına yerleştirmeyi planlıyoruz." sözlerini kullandı.

ABD’nin satın alacağı Demir Kubbe bataryalarında 12 fırlatıcı, iki sensör, iki savaş yönetim merkezi ve 240 önleyici füze yer alacak.

ABD, kendi yapımı havadan havaya füzelere dayanan AIM-120 AMRAAM ve AIM-9 Sidewinder gibi savunma sistemleri inşa etmeye çalıştı ancak maliyetlerı çok fazlaydı. Ayrıca, bu sistemler ordunun operasyonel ihtiyaçlarını karşılamada başarısız oldu. ABD, daha sonra İsrail'den Demir Kubbe sistemini almaya karar verdi.

ABD, 2011'den bu yana İsrail'e Demir Kubbe'nin gelişmesi için 1,4 milyar dolar ödedi.

ABD'li savunma araçları ve silah geliştiricisi Raytheon, fon karşılığında ABD Savunma Bakanlığı gereklilikleri çerçevesinde ABD'de üretilen bileşenlerin yüzde 50'sinden fazlasıyla Demir Kubbe sistemini üretmek için İsrailli savunma teknoloji firması Rafael ile birlikte çalıştı.