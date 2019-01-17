İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3707
  • 6,1307
  • 222.817
  • 97.142
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

ABD, İsrail'den Demir Kubbe alıyor

ABD ordusu, İsrailli firma Rafael'den 373 milyon dolar değerinde iki adet Demir Kubbe hava savunma sistemi bataryası satın alacak.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD ordusu, Kara Kuvvetlerine 2020 yılına kadar insansız hava araçları, havan topları, roketler, topçu ve seyir füzelerine karşı geçici bir yetenek sağlamak ve aynı zamanda İsrail'in bu sistemini tam olarak keşfetmek için iki Demir Kubbe (Iron Dome) savunma sistemi bataryası satın almak istiyor.
 
Ordunun Satın Alma Müdürü Bruce Jette, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada "ABD ordusu Kongreden iki batarya satın almak için 373 milyon dolar istedi ve 2020 yılına kadar teslim edilmesini bekliyor." dedi.
 
Demir Kubbe’nin sahada önleyici savaş testinden geçmiş kalifiye bir system olduğunu söyleyen Jette, "Söz konusu alım ile Demir Kubbe sisteminin temel faydalarını, önleyici derinliği ve füzenin yetenekleri öğreneceğiz.” diye konuştu.
 
Söz konusu sistemin nereye konuşlandırılacağıyla ilgili bir açıklama da yapan Jette, "Sistemi ABD, askerlerini dünyanın dört bir yanındaki hassas bölgelerinde savunmak için yurt dışına yerleştirmeyi planlıyoruz." sözlerini kullandı.
 
ABD’nin satın alacağı Demir Kubbe bataryalarında 12 fırlatıcı, iki sensör, iki savaş yönetim merkezi ve 240 önleyici füze yer alacak.
 
ABD, kendi yapımı havadan havaya füzelere dayanan AIM-120 AMRAAM ve AIM-9 Sidewinder gibi savunma sistemleri inşa etmeye çalıştı ancak maliyetlerı çok fazlaydı. Ayrıca, bu sistemler ordunun operasyonel ihtiyaçlarını karşılamada başarısız oldu. ABD, daha sonra İsrail'den Demir Kubbe sistemini almaya karar verdi.
 
ABD, 2011'den bu yana İsrail'e Demir Kubbe'nin gelişmesi için 1,4 milyar dolar ödedi.
 
ABD'li savunma araçları ve silah geliştiricisi Raytheon, fon karşılığında ABD Savunma Bakanlığı gereklilikleri çerçevesinde ABD'de üretilen bileşenlerin yüzde 50'sinden fazlasıyla Demir Kubbe sistemini üretmek için İsrailli savunma teknoloji firması Rafael ile birlikte çalıştı.

Gaza gelen İP’li başkan adayı Bozkurt işaretini yanlış yaptı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Yerli üretimi uluslararası rekabetçi hale getireceğiz'

'Yerli üretimi uluslararası rekabetçi hale getireceğiz'

Zirve davetiyle patlak verdi: İki ülke arasında ipler gerildi

Zirve davetiyle patlak verdi: İki ülke arasında ipler gerildi

ABD harekete geçti

ABD harekete geçti

Bilun Hanımsultan Beyrut'ta vefat etti

Bilun Hanımsultan Beyrut'ta vefat etti

ABD'li yetkililer duyurdu: Yakalandı

ABD'li yetkililer duyurdu: Yakalandı

'Uydu gönderme programıyla balistik füze denemesi yapıyor'

'Uydu gönderme programıyla balistik füze denemesi yapıyor'

'CHP'den belediye teslim aldım, ilk haciz memurları geldi'

'CHP'den belediye teslim aldım, ilk haciz memurları geldi'

ABD'den Rusya ve Çin'e karşı 'hipersonik' hamlesi

ABD'den Rusya ve Çin'e karşı 'hipersonik' hamlesi
 

POPÜLER HABERLER

Vatandaştan CHP´li İmamoğlu´na: Ben Tayyip´ten vazgeçmem

Vatandaştan CHP´li İmamoğlu´na: Ben Tayyip´ten vazgeçmem

Galatasaray’dan ayrılması beklenen futbolcular

Galatasaray’dan ayrılması beklenen futbolcular

Zeytin büyüklüğünde karpuz

Zeytin büyüklüğünde karpuz

Alışveriş yapan kadınları bekleyen erkekler

Alışveriş yapan kadınları bekleyen erkekler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA