ABD Ordusu kapalı ortam kullanım için Navigasyon geliştiriyor

ARL’nin resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre ARL araştırmacıları Gunjan Verma ve Dr. Fikadu Dagefu, ordunun fiziksel olarak karmaşık, bilinmeyen ve altyapı açısından olanakları kısıtlı ortamlarda faaliyet gösteren birimlere yerel ortamda destek olması gerekiyor.

Çoğu sivil uygulamada, GPS gibi çözümler iyi çalışırken kapalı ortamlarda yeterli gelmiyor.

ARL ekibi, lokalizasyonun temel bir sağlayıcısı olan bir radyo frekansı sinyal kaynağının varış yönünü (Direction of Arrival/ DoA) belirlemek için yeni bir teknik geliştirdi.

Verma, "Önerilen teknik, DoA'yı tahmin etmek için sinyalin geldiği zamana veya faza dayanan var olan yöntemlerden farklı olarak, çoklu saçılma etkilerine karşı dayanıklıdır" dedi. "Bu, alıcı tarafından alınmadan önce sinyalin farklı yönlere yayılan tıkanmaların varlığında bile, kaynağın yönünü doğru olarak tahmin edebileceği anlamına gelir."

Önemli olarak, sinyal son derece gürültülü olduğunda, tahminci, keyfi bir yönü yanlış bir şekilde tahmin etmekten ziyade, DoA'nın mevcut olmadığını doğru bir şekilde çıkarır.

(C4Defence)