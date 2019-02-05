ABD ordusu siber uzay birimi kurdu

ABD ordusu, uzun menzilli füze, uzay, hacking ve jamming operasyonlarına destek verecek Çoklu Alan Operasyonları birimini kurduğunu ve birimin başlıca alanlarının istihbarat, bilgi güvenliği ile siber ve elektronik muharebe olacağını açıkladı.

Orgeneral Gary Volesky, kurulan birim hakkında, "Çoklu Alan Operasyonları birimi, kara, hava, deniz, uzay ve siber saldırıların yanı sıra elektromanyetik dalga saldırılarına karşı da bir savunma mekanizması kuracak." diye konuştu.

Söz konusu birimin ayrıca düşmana ait uzun menzilli füzelerin hacklenmesi ya da ABD ordusuna ait füzelere yapılacak siber saldırıların önlenmesini sağlayacağını söyleyen Volesky, “Elektronik harp alanında faaliyet yürütecek olan birim, Çin ve Rusya'nın siber saldırılarına karşı önlem alacak." açıklamasında bulundu.

Albay Derek Bothern konu hakkında yaptığı açıklamada, "Yeni kurulan bu birim ABD ordusu için çok önemli bir adım. Bu birim savaş alanlarında düşmanlarımıza karşı farklı bir üstünlük sağlayacak ve eşsiz bir yetenek sunacak." dedi.