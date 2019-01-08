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Mühendislik, inşaat ve güvenlik şirketi KBR ile ABD ordusu arasında sözleşme imzalandı

ABD ordusu, KBR Inc. şirketini 12,1 milyar dolarlık bilgi teknolojisi sözleşmesi ile ana yüklenici olarak seçti.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Houston merkezli ABD kökenli mühendislik, inşaat ve güvenlik şirketi olan KBR ile ABD ordusu arasında beş yıllık bir sözleşme imzalandı. Sözleşme kapsamında ABD ordusu ile birlikte çalışacak firma siber güvenlik, entegrasyon, telekomünikasyon, tedarik zinciri yönetimi ve iş süreci mühendisliği alanlarında çalışmalar yürütecek.
 
Şirketin, ABD ordusu için dünya çapında bilgi-işlem ile ilgili hizmetlerin birincil kaynağı olduğu söylenen ve Ordu Bilgisayar Donanımı, Kurumsal Yazılım ve Çözümleri çözümleri üreten CHESS programında birlikte çalışması bekleniyor. CHESS, için bilgi-işlem donanımı, yazılımı ve hizmetlerinin tedarikini basitleştirmek için tasarlanmış bir program olup ordu içi hizmetleri daha kolay ve anlaşılabilir hale getiriyor.

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