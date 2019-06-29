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ABD Özel Harekat Komutanlığı için geliştirilen taktiksel iletişim uyduları fırlatıldı

Yeni Zelanda iştiraki roket şirketi olan Rocket Lab, Electron roketi ile Dünya gözlem ve taktiksel iletişim uydularını yörüngesine gönderdi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Kasım 2018'de ilk ticari uçuşunu başarıyla gerçekleştirmesinin ardından 6 uçuş daha yapan Yeni Zelanda merkezli roket şirketi olan Rocket Lab'ın Electron roketi, 27 Haziran’da yeni bir göreve daha çıkmak için hazırlanmış ancak görev olumsuz hava koşulları nedeni ile 29 Haziran'a ertelenmişti.
 
Rocket Lab, Electron roketi ile bugün (29 Haziran'da)Türkiye saati ile 07:30'da, Dünya gözlem şirketi BlackSky için geliştirilen 60 kilogram ağırlığındaki Global-3 uydusunu yörüngesine gönderdi.
 
Roket ayrıca altı küp uyduyu da yörüngesine gönderdi. Uydulardan ikisi, ABD Özel Harekât Komutanlığı için geliştirilen ve taktiksel iletişim için kullanıldığına inanılan Prometheus küp uydularıydı.
 
Rocket Lab'ın CEO'su Peter Beck, fırlatmanın ardından Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Mükemmel uçuş, eksiksiz görev başarısı, tüm yükler konuşlandırıldı." ifadesini kullandı.
 
Son Electron görevi, Roket Lab'ın yedinci uçuşu oldu. Beck, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir röportajda, şirketin yıl sonuna kadar iki hafta arayla lansman gerçekleştirilebildiğinin gösterilmesi de dâhil olmak üzere, bu yılın geri kalanında aylık bir lansman aşamasına geçmeyi planladığını söyledi.

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