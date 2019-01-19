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ABD uzaya casus uydu gönderiyor

ABD, kullanım amacı gizli tutulan, ABD Ulusal Keşif Ofisi için geliştirilen gizli casus uydu NROL-71'i, Delta 4 Heavy roketi ile yörüngesine gönderecek.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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NROL-71 uydusu, bu akşam 22:00'de (TSİ) California'da bulunan Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssünden, United Launch Alliance (ULA)'ın Delta IV Heavy roketiyle yörüngesine gönderilecek.
 
NROL-71 uydusu, diger NROL uydu serilerinde olduğu gibi Birleşik Devletler casus uydularını kuran ve yöneten Ulusal Keşif Ofisi (NRO) tarafından işletilecek. Ayrıca uydunun planlanan faaliyetleri hakkında hiçbir ayrıntı açıklanmadı. NROL-71, 111 uydudan oluşması plananlan Birleşik Devletler casus uydu serisinin 49. fırlatılan uydusu olacak.
 
National Reconnaissance Office (NRO)
 
Ulusal Keşif Ofisi (NRO) ,NSA, CIA gibi kurumların gözlem (surveillance) uydularını üreten ve işleten Amerika Savunma Bakanlığı, CIA ve Hava Kuvvetlerine bağlı devlet kurumu.
 
Unitet Launch Alliance (ULA)
 
United Launch Alliance, ABD’nin uzay ve havacılık alanındaki iki büyük kuruluşu Lockheed Martin ile Boeing ortaklığında kurulan bir havacılık ve uzay mühendisliği şirketidir. Şirket 1 Aralık 2006 tarihinde kurulmuş olup en büyük müşterileri NASA ve ABD Savunma Bakanlığı'dır.
 
5 ertelemeden sonra son deneme
 
İlk olarak 18 Aralık'ta fırlatılması planlanan  NROL-71 uydusunu taşıyacak olan DeltaIV roketi kötü hava şartları nedeniyle 19 Aralık'a, ardından 28 ve 30 ve 6 Ocak 2019'a ertelenmişti. Yetkililerden yapılan açıklamada bugünkü fırlatma için hava şartlarının iyi olduğu fırlatma işleminin bugün sorunsuz bir şekilde yapılmasının planlandığını söylediler.
 

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