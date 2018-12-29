İlk olarak 18 Aralık'ta fırlatılması planlanan roket kötü hava şartları nedeniyle 19 Aralık'a, ardından 28 ve 30 Aralık'a ertelenmişti. Unitet Launch Alliance (ULA) Tarafından yapılan açıklamada lansmanın 6 Ocak 2019'a kadar yapılamayacağı belirtildi. Fırlatma zamanı için net bir tarih verilmedi.

TM Dijital Haber Merkezi'nden Gökhan Ertaş'ın haberine göre; NROL-71 uydusu, diger NROL uydu serilerinde olduğu gibi Birleşik Devletler casus uydularını kuran ve yöneten Ulusal Keşif Ofisi (NRO) tarafından işletilecek. Ayrıca uydunun planlanan faaliyetleri hakkında hiçbir ayrıntı açıklanmadı. NROL-71, 111 uydudan oluşması plananlan Birleşik Devletler casus uydu serisinin 49. fırlatılan uydusu olacak.

National Reconnaissance Office (NRO)

Ulusal Keşif Ofisi (NRO) ,NSA, CIA gibi kurumların gözlem (surveillance) uydularını üreten ve işleten Amerika Savunma Bakanlığı, CIA ve Hava Kuvvetlerine bağlı devlet kurumu.

Unitet Launch Alliance (ULA)

United Launch Alliance, ABD’nin uzay ve havacılık alanındaki iki büyük kuruluşu Lockheed Martin ile Boeing ortaklığında kurulan bir havacılık ve uzay mühendisliği şirketidir. Şirket 1 Aralık 2006 tarihinde kurulmuş olup en büyük müşterileri NASA ve ABD Savunma Bakanlığı'dır.