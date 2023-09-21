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Bilim-Teknoloji

ABD'de Google'a ölüme sebebiyet olma sebebiyle dava

ABD'de 10 yıl önce bir bölümü yıkılmış köprüye doğru motosikletini sürmesi sonucu ölen kişinin ailesi, Google'ı 'Haritalar' uygulamasında güncelleme yapmayarak kazaya yol açmakla suçladı.

AA21 Eylül 2023 Perşembe 10:34 - Güncelleme:
ABD'de Google'a ölüme sebebiyet olma sebebiyle dava
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Kuzey Carolina'nın Hickory bölgesinde 2022 yılında motosiklet sürücüsü Philip Paxson bir bölümü yıkılmış köprüden geçerken düşerek suda boğuldu.

Paxson'ın ailesi, 2013 yılında yıkılan köprüye dair verileri "Haritalar" uygulamasında güncellemeyerek kazaya sebebiyet verdiği gerekçesiyle Google'a dava açtı.

Wake County'de dava dilekçesini mahkemeye sunan Paxson'ın ailesinin avukatları, konuya dair yaptıkları açıklamada "Yollara aşina değildi. Google Haritalar'a güvendi. Kendisini eşi ve kızlarına götürmesini ummuştu." ifadesini kullandı.

Dava dosyasında, bölge halkının 2013'de Google'a, yıkılan köprüye dair güncelleme yapılması yönünde defalarca başvuruda bulunduğu da vurgulandı.

Öte yandan, yıkık köprünün etrafındaki bariyerlerin de kaldırıldığı kaydediliyor.

Google'dan bir sözcü ise iddiaların incelendiğini açıklarken ailenin acısını paylaştıklarını belirtti.

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