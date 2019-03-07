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ABD'den 66 adet F-16V savaş uçağı satın alma talebi onaylandı

Tayvan Ulusal Savunma Bakanlığı, Tayvan hükûmetinden, ABD’den 66 adet F-16V Block 70/72 savaş uçağı satın alma karşılığında yaklaşık 13 milyar dolar talep etti. Taipei hükûmetinin talebi onayladığı açıklandı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Tayvan Ulusal Savunma Bakanlığının ABD’den 66 adet F-16V savaş uçağı satın alma talebi Tayvan hükûmetince onaylandı.
 
Hava Kuvvetleri Komutanlığı ayrıca, ABD'ye hava savunma kapasitesini güçlendirmek için resmi bir talep raporuyla yeni avcı uçağı tedarik talebi talebinde bulunduğunu da doğruladı. Ancak, farklı ekipman türlerinden dolayı fiyatların farklı olacağı belirtildi. ABD’nin fiyat teklifi görüldükten sonra pazarlık yapılacağı bildirildi.
 
Tayvanlı uzmanlar F-16V’nin radar, hava ve elektronik savaş sisteminin, Tayvan Ulusal Ordusunun savaş uçaklarından daha fazla operasyonel verimliliğe sahip olduğunu, ancak beşinci nesil savaş uçağı F-35’te bulunan dikey kalkış/iniş özelliğinin olmamasından dolayı geleneksel bir piste ihtiyaç duyulduğunu, bir uçak pistinin düşman saldırısında çok kolay yok edilebileceğini, bu sebepten de F-16V'yi satın almanın Hava Kuvvetlerinin en acil ihtiyaçlarını karşılamadığını belirttiler.

Başkan Erdoğan 6 Mart Çarşamba 21.00´de, 24 ve 360 ortak yayınında

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