ABD'den Japonya'ya 212 milyon dolarlık balistik füze savunma sistemi

ABD Donanması, Aegis Baseline J7 balistik füze savunma sistemlerinin Japonya Denizcilik Öz Savunma Kuvvetleri destroyerleri için geliştirilmesi ve entegrasyonu konusunda ek çalışmalar için Lockheed Martin ile yaklaşık 212 milyon dolar değerinde sözleşme yaptı.

AEGIS balistik füze savunma sistemi, savaş gemileri ve üzerlerinde taşıdıkları SPY-1 radarları ile SM-3 füzelerinden müteşekkil deniz tabanlı orta yol balistik füze savunma sistemidir. Düşman hedeflerini yok etmek için güçlü bilgisayar ve radar teknolojisi kullanmaktadır. Başlangıçta Amerika Birleşik Devletleri Donanması tarafından kullanılan Aegis, artık Avustralya, Japonya, İspanya, Norveç ve Güney Kore deniz kuvvetleri tarafından da kullanılmaktadır. Ayrıca NATO'nun Avrupa'daki füze savunma sisteminin bir parçasını oluşturmaktadır.

Geçtiğimiz günlerde Japonya ile ABD arasında AEGIS balistik füze savunma sisteminin konuşlu bataryalardan fırlatılabilen bir versiyonunun satışı üzerinde de anlaşma sağlanmıştı.

Söz konusu anlaşmada, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, Japonya'ya tahmini maliyeti 2 buçuk milyar dolar tutarında AEGIS balistik füze savunma sisteminin satılmasını onaylamıştı.

Uzmanlar bu anlaşmalarla ilgili olarak, “Hali hazırda envanterinde AEGIS bulunan Japonya, bu satışların onaylanması ile birlikte giderek daha gelişen balistik füze tehditlerine karşı gelişmiş, katmanlı bir savunma sistemi oluşturacaktır.” yorumunda bulundu.