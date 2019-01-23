ABD'li savunma sanayi kuruluşları bin 500 çalışanını işten çıkardı

Yüksek savunma harcamaları ve hisse senedi fiyatlarına rağmen, ABD'li savunma şirketleri geçtiğimiz yıl boyunca bin 500'den fazla çalışanını işten çıkardı.

İşten çıkarmalar 2019'un ilk günlerinde de devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 6 binden fazla çalışanı bulunan Elon Musk'ın roket şirketi SpaceX, gelecekte yaşanacak olağanüstü zorluklardan dolayı 577 çalışanı işten çıkaracağını duyurdu. Bu rakam firmanın işçi sayısının yaklaşık yüzde 10'una tekabül ediyor.

İşte geçen yıl çalışanlarını işten çıkartan büyük savunma şirketleri ve çıkarılan işçi sayıları:

İleri teknoloji ve havacılık şirketi ve beşinci nesil savaş uçaklarının da ana yüklenicisi olan Lockheed Martin, Ağustos 2018'de Florida yakınlarındaki bir Skorsky helikopter tesisinden yaklaşık 500 çalışanını işten çıkardığını açıkladı.

Havacılık ve savunma sanayisinde etkinlik gösteren bir İngiliz şirketi olan BAE Systems, 2018'de ABD'nin Alabama kentinde bulunan bir tersanesinden 155 çalışanını işten çıkardığını açıkladı.

Genel itibarıyla savunma, silah ve ordu alanında iş yapan bir Amerikan firması olan Raytheon, bir ordu eğitim sözleşmesini kaybettikten sonra 2018 sonunda Florida'da 52 çalışanını işten çıkardı.

Askeri yazılımlar ve siber çözümler üreten General Dynamics Information Technology Inc (GDIT), Ağustos 2018’de Virginia’da 101 çalışanını işten çıkardı.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir havacılık ve savunma şirketi olan L3 Technologies, maliyetleri düşürmek için Ekim 2018’de Teksas’ta 62 çalışanını işten çıkardı.

ABD merkezli, uzay ve savunma teknolojileri alanında faaliyet gösteren Northrop Grumman, 2018’de Colorado Springs’teki füze tesisinden 138, Haziran 2018’de Virginia eyaletindeki merkezinden de 348 çalışanını işten çıkardı.

ABD-İtalyan ortaklı bir savunma firması olan Leonardo, Kasım 2018’de Kuzey Karolina'da bulunan tesisinden yaklaşık 90 kişiyi işten çıkardı.