Akıllı mühimmatlarda kullanılmak üzere geliştirildi: Yüzde yüz yerli
TÜBİTAK SAGE tarafından akıllı mühimmatlarda kullanılmak üzere yüzde yüz yerli ve milli olarak geliştirilen GPS anteni, atışlı testler dahil tüm geliştirme testleri tamamlanarak ülkemizin hizmetine sunuldu.
- TM Dijital Haber Merkezi
TÜBİTAK SAGE, Türk Silahlı Kuvvetleri ve ulusal savunma sanayi kuruluşlarının belirlediği gereksinimleri karşılamak amacıyla, gerektiğinde yurt içi ve yurt dışı kuruluşlar ile iş birliği yaparak araştırma, geliştirme çalışmaları yapmak üzere, 1972 yılında Güdümlü Araçlar Teknoloji ve Ölçüm Merkezi (GATÖM) adıyla Ankara Beşevler’de kuruldu.
Adı 1983 yılında Balistik Araştırma Enstitüsü (BAE) olarak değiştirilen kurum, son olarak 1988 yılında Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) adını aldı ve bugünkü yapısı ile faaliyet göstermeye başladı.
TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen L1/L2 bantlarında çalışan aktif GPS anteni SG-KONUM-01
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