Akıllı telefon kullanmayana 100 bin dolar verecekler
Amerika merkezli enerji içecek markası olan Vitaminwater Twitter üzerinden yapmış olduğu duyuru ile birlikte, bir yıl boyunca akıllı telefon kullanmayana100 bin dolar ödül vereceğini duyurdu.
ABD'li içecek firması Vitamin Water oldukça ilginç bir test yapmaya karar verdi. Eğer doğru kişi olarak seçilirseniz ve bir sene boyunca hiçbir şekilde akıllı telefon ve tablet kullanmadığınızı kanıtlarsanız siz de 100 bin dolar ödül alabilirsiniz.
Eğer, koskoca 365 günü akıllı telefon kullanmadan geçirebilirim diyorsanız yapmanız gereken tek şey, Twitter veya Instagram hesabınız üzerinden VitaminWater‘ı etiketleyerek, 1 yıl boyunca neden akıllı telefon kullanmayacağınızı açıklayan bir paylaşım yapmanız gerekiyor.
Söz konusu bu paylaşımlarda ”contest” ve ”nophoneforyear” hastaglerini de kullanılmasını gerektiğini belirten Vitaminwater, yarışmaya katılmak için ise son günün 8 Ocak 2019 olduğunu da açıkladı.
(Shift)
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