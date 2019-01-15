Alman mahkemesi, Qualcomm’un Apple'a açtığı son davayı reddetti

Dünyaca ünlü işlemci üreticisi Qualcomm'un Apple'a karşı Almanya'da açtığı davada, mahkeme” patent ihlali olmadığı” gerekçesiyle dava talebini reddetti.

Son mahkeme sonucu ile ilgili konuşan Qualcomm'un Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Danışmanı Don Rosenberg, “Apple'ın patentlerimizi ihlal etme geçmişi var. Mahkemenin bu kararına katılmıyoruz ve temyize gidip, fikri mülkiyet haklarımızı dünya çapında Apple'a karşı savunmaya devam edeceğiz.” dedi.

Apple mahkeme kararı hakkında herhangi bir yorum yapmadı.

Apple ile dünya çapında bir patent savaşı sürdüren Qualcomm, aralık ayında Münih'teki bir mahkemede Apple'a karşı açtığı davayı kazanmış, bunun sonucunda iPhone 7 ve iPhone 8 modellerinin satışı Almanya'da askıya alınmıştı.

Daha önce de Qualcomm, Apple'a karşı Çin'de de patent davası açmış ve Çin mahkemesi iPhone satışlarına ihtiyati tedbir kararı getirmişti.