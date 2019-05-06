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Android Q'da müthiş özellik: Telefonunuz güneş battığında kararacak

Android Q işletim sistemi telefonları baştan sona değiştirecek pek çok özellikle birlikte geliyor. Bunlardan en dikkat çekeni ise Android telefonlara sunulacak gece modu özelliği olacak.

  • DHA
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Android Q işletim sistemine sahip telefonların gün doğumundan gün batımına kadar gündüz modunda, gün batımından gün doğumuna kadar ise gece modunda kalması bekleniyor. Gece modunun aktif hale gelmesiyle birlikte menülerin tamamen kararacağı yeni işletim sisteminde amaç hem gözü daha az yormak hem de telefonların pil tasarrufu yapması. Google'a yakın kaynaklara göre telefonlar gün doğumu ve gün batımına göre gece moduna otomatik olarak geçecek yani kullanıcıların herhangi bir işlem yapmasına gerek kalmayacak.
 
Android Q'nun ayrıntıları 7-9 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek Google I/O etkinliğinde tanıtılacak.

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