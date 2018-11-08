Android yerleşik olarak katlanabilir ekranlara destek verecek

Samsung’un bugün tanıtımını yaptığı katlanabilir telefon prototipine Google da uzak kalmadı. Android işletim sistemi yakın zamanda yerleşik olarak katlanabilir ekran konseptini desteklemeye başlayacak.

Android Foldables nedir?

Hali hazırda Samsung One UI kullanıcı ara yüzü Google ve Android geliştirici ekosistemi ile birlikte geliştirildiği için bunun avantajı büyük olacak. Foldables adındaki yeni özellik Samsung ile yapılan bu çalışmayı temel alacak.

Tek ekran ara yüzünün kapak açıldığında geniş bir tablet ara yüzüne dönüşmesi, kapakta etkileşime girilen bir uygulamanın kapak açıldığında ana ekrana gelmesi, birden fazla uygulamanın aynı anda çalışması gibi bazı Samsung One UI özelliklerinin Foldables kategorisine gelmesi bekleniyor.

Foldables ara yüzünün oldukça kolay bir şekilde telefonlara entegre edileceği ifade ediliyor. Google üreticiler için bir rehber hazırladı. Ara yüzün tasarımı bu rehbere göre yapılacak. Bu konuda çalışmaları olan Huawei, LG, Xiaomi gibi üreticiler de ara yüzden faydalanacak. Bu bakımdan katlanabilir ekran konusunda Android işletim sisteminin bölünmüşlükten kurtulacağı ifade ediliyor. Şimdilik yeni özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı açıklanmadı.

(Donanım Haber)