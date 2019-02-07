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Antarktika soğuğuna yerli kıyafet çözümü

Türkiye’nin 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi’ne katılan bilim insanları, hava sıcaklığının sıfırın altında seyrettiği kıtada Ankara merkezli Özyiğit Tekstil tarafından üretilen özel kıyafetlerle çalışmalarını yürütüyor.

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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezikoordinesinde gerçekleştirilen 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi, 29 Ocak’ta başladı. Antarktika’ya Bilim Üssü Kurulması Projesi kapsamında düzenlenen sefere katılan bilim insanları, eksi 20 derecede görev yapıyor. Bilim insanları, termal içlikten salopete kaz tüyü monttan balaklava adı verilen maskeye kadar yaklaşık 15 parçadan oluşan özel kıyafetlerle Antarktika soğuğuyla mücadele ediyor. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğretim Görevlisi Binbaşı Caner Filiz, mont, softshell adı verilen su ve rüzgar geçirmeyen bir takım, kalpak, bere, balaklava, boyunluk, termal içlik ve kar eldivenlerinin Antarktika’daki malzemeler arasında olduğunu aktardı.

VÜCUT ISISINI KORUYOR 

Özyiğit Tekstil Genel Müdürü Yalçın Yıldırım hazırladıkları kıyafetlerin en önemli özelliklerinin yüksek su geçirmezlik ve nefes alma oranı olduğunu anlattı. Kıyafetleri giyen kişinin terlemesini önleyecek şekilde tasarladıklarını ifade eden Yıldırım, “Kıyafetlerin soğuktan koruması bizim için önemliydi. Burada özellikle vücut ısısını dengeleyen elyaf kullandık, üstüne yüzde 95’i gıdık tüyünden oluşan kaz tüyü katman yaptık. Isı yansıtıcı telalar kullandık. Böylece vücut ısısını dışarı atmayacak, bu ısıyı içeriden koruyacak, dıştan gelen soğuğu da absorbe etmeye çalışacak” diye konuştu.  

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