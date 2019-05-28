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Antibiyotiğe dirençli süper bakterileri öldüren yeni bileşik keşfedildi

Bilim insanları antibiyotiğe dirençli süper bakterileri görselleştiren ve öldüren yeni bileşik keşfetti.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Sheffield Üniversitesi ve Rutherford Appleton Laboratuvarı'ndaki (RAL) bilim insanları zatürree, idrar yolu enfeksiyonları ve kan dolaşımı enfeksiyonları gibi enfeksiyonlara neden olan ve antibiyotiğe dirençli süper bakterileri öldüren yeni bileşik keşfettiklerini açıkladı.
 
Gram-negatif bakteri suşları zatürree, idrar yolu enfeksiyonları ve kan dolaşımı enfeksiyonları gibi enfeksiyonlara neden olabilir. Bakterilerin hücre duvarı, ilaçların mikrop içine girmesini önlediğinden tedavisi zordur.
 
Antimikrobiyal direnç Avrupa Birliği'nde (AB) her yıl 25 bin ölümden sorumlu ve ortaya çıkan bu tehdidin önüne geçizlmezse bu hızla, 2050’de her yıl 10 milyondan fazla insanın antibiyotiğe dirençli enfeksiyonlar nedeniyle ölebileceği tahmin ediliyor.
 
Doktorlar, son 50 yılda gram negatif bakteriler için yeni bir tedavi görmemiş ve 2010'dan bu yana herhangi bir potansiyel ilaç klinik deneylere girmemişlerdir.
 
Yeni ilaç bileşiminin heyecan verici olduğunu Profesör Jim Thomas şöyle açıklıyor: “Bileşik parlak olduğu için ışığa maruz kaldığında parlıyor. Bu, RAL'da bulunan gelişmiş mikroskop teknikleri ile bakterilerin alımını ve etkisini takip edebileceği anlamına geliyor." dedi.
 
Sheffield ve RAL'deki çalışmalar, bileşiğin, bakterilerde ortaya çıkmaya karşı direnci daha zor hale getirecek şekilde çeşitli etki tarzlarına sahip olduğunu göstermiştir. Araştırmanın bir sonraki adımı diğer çok dirençli bakterilere karşı test etmek olacaktır.
 
Dünya Sağlık Örgütü, antimikrobiyal dirençli patojenlerle ilgili yakın tarihli bir raporda, listesinin başına birkaç gram negatif bakteri koydu, bu bakteriler için yeni tedavilerin hızlı bir şekilde yüksek ölüm oranlarına sahip enfeksiyonlara neden oldukları için 'Öncelik 1 Kritik' olduğunu belirtti.
 
ACS Nano dergisinde yayınlanan araştırmada, dünya çapında her yıl milyonlarca antibiyotiğe dirençli enfeksiyondan sorumlu olduğu söylenen ilaca dirençli bir patojen içeren gram-negatif E. coli'yi öldüren yeni bileşik geniş çaplı bir şekilde açıklanmaktadır.

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