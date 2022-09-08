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Bilim-Teknoloji

Apple iPhone 14 Pro Max ne zaman satışa çıkacak? iPhone 14 ne zaman Türkiye'ye gelecek?

iPhone 14 serisi Apple tarafından tanıtıldı. Teknoloji meraklıları iPhone 14'ün ne zaman Türkiye'ye geleceğini merak ediyor. iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'ın; Koyu mor, gümüş rengi, altın rengi ve uzay siyahı renk seçenekleri bulunuyor. Peki Apple iPhone 14 Pro Max ne zaman satışa çıkacak? İşte iPhone 14'ün Türkiye'ye geleceği tarih

8 Eylül 2022 Perşembe 16:51 - Güncelleme:
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Apple, uzun süredir beklenen tanıtım lansmanında iPhone 14 ailesi, Apple Watch 8, AirPods Pro 2022 ve SE 2, Ultra modellerini tanıttı. Apple, iPhone 14'ün Türkiye'ye geleceği tarihi de açıkladı. Peki Apple iPhone 14 Pro Max ne zaman satışa çıkacak? iPhone 14 ne zaman Türkiye'ye gelecek?

İPHONE 14 TANITILDI

Teknoloji devi Apple, merakla beklenen yeni akıllı saat ve airpods cihazları ile iPhone 14 ailesini tanıttı.

iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max koyu mor, gümüş rengi, altın rengi ve uzay siyahı renk seçenekleri ve 128 GB, 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama kapasitesi seçenekleriyle satışa sunulacak. İşte iPhone 14 ve iPhone 14 Plus ile iPhone 14 Pro ve Pro Max'in Türkiye satış tarihi ve fiyatları

iPhone 14, ABD'de 799 dolardan, 14 Plus ise 899 dolardan satışa sunulacak. iPhone 14'ler 9 Eylül'den itibaren ön satışa sunulacak.

IPHONE 14 PRO MAX NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

iPhone 14, iPhone 14 Plus ve iPhone 14 Pro Türkiye'de 16 Eylül'de ön satışa çıkacak. iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max Malezya, Türkiye ve 20 diğer ülke ve bölgede Eylül'ün23'ünden itibaren teslim edilecek.

İPHONE 14 TÜRKİYE FİYATI

iPhone 14 Pro Max'ın başlangıç fiyatı: 43 bin 999 TL

iPhone 14 Pro başlangıç fiyatı: 39 bin 999 TL

iPhone 14 başlangıç fiyatı: 30 bin 999 TL

iPhone 13 başlangıç fiyatı: 24 bin 999 TL

iPhone SE başlangıç fiyatı: 16 bin 999 TL

Apple'ın akıllı saatlerinden Watch 8 serisi: 9 bin 299 TL

Apple Watch SE 5 bin 999 TL

Apple Watch Ultra ise 27 bin 999 TL olarak Türkiye'de satılacak.

AirPods Pro'nun Türkiye satış fiyatı ise 5 bin 399 lira.

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