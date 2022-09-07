Iphone 14 ne zaman çıkıyor? sorusunun yanıtı milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Teknolojiyle yakından ilgilenenler, Apple'ın bu akşam yapacağı lansmanı bekliyor. Özellikle 14 Pro Max fiyatı ve özellikleri, en çok merak edilen modellerin başında geliyor. Peki Iphone 14 ne zaman çıkıyor? Iphone 14 Pro Max fiyatı ne kadar?

İPHONE 14 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple tarafından yapılacak olan İPhone 14 tanıtım lansmanı, 7 Eylül 2022 Çarşamba günü gerçekleşecek.

Lansmanda İPhone 14, İPhone 14 Max, İPhone 14 Pro ve İPhone 14 Pro Max modelleri görücüye çıkacak.

Apple'ın sabırsızlıkla beklenen "Far Out" lansmanında bugün İphone 14 ile beraber Apple Watch 8 Pro ve AirPods Pro 2 ürünlerinin tanıtılması bekleniyor.

Tanıtımda İphone 14 serisinin çıkış tarihinin açıklanması bekleniyor.

İPHONE 14 FİYATI NE KADAR OLACAK?

iPhone 14 modellerinin fiyatlarıyla ilgili ortaya atılan iddialara göre, yeni modellerin fiyatı, iPhone 13 serisine kıyasla 100 dolar artacak.

iPhone 14 Pro modellerinin 48 megapiksel Ultra Geniş kamera ve 8K video kayıt özelliği taşıması beklenirken fiyatları da ortaya çıkmaya başladı.



iPhone 14 serisinin fiyatlarının şu şekilde olması bekleniyor:

iPhone 14 - 799 dolar

iPhone 14 Max - 899 dolar

iPhone 14 Pro - 1099 dolar

iPhone 14 Pro Max - 1149 dolar

IPHONE 14 ÖZELLIKLERI NE OLACAK?

Apple'ın iPhone 12 ve 13 mini serisinde hüsrana uğramasından dolayı iPhone 14 mini'nin fişi çekildi. Bu sebeple 14 serisinde 6,1 inç boyutu ile en küçük model iPhone 14 ve iPhone 14 Pro olacak.

Phone 14 Pro Max ve iPhone 14 Max modellerinde ise boyutun 6,7 olması bekleniyor.

iPhone 14 Pro modellerinin 'ProMotion' teknolojisiyle geleceğini de paylaşılmıştı .

Bu, ekranın 120 Hz frekansında otomatik olarak yenilenmesini sağlayarak içeriğin daha yumuşak bir şekilde kaydırılmasına ve görünmesine olanak tanıyacak.

iPhone 14 modelinde 12 MP çözünürlük sunan ön kamera yanı sıra 12 MP + 12 MP şeklinde ikili arka kamera olacak. 12 MP çözünürlük sunan ön kamerası, f/1.9 diyafram açıklığına sahip ve otomatik odaklama özelliği barındırıyor. iPhone 13'de 12 MP çözünürlük sunan sabit odaklı ve f/2.2 diyafram bulunuyordu. Bu durum iPhone 14'e daha iyi performans sağlama olanağı sağlayacak. Batarya gücü ise 3.279 mAh olacak.