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Apple'ın popüler kablosuz kulaklığı Airpods'a Çinli Xiaomi'den rakip

Apple'ın popüler kablosuz kulaklığı Airpods'un yeni jenerasyonu dört gözle beklenirken, diğer yandan Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi'nin Apple'a meydan okuyacağı kulaklık olan Mi True Wireless Earphones da ortaya çıktı.

  • DHA
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Apple Airpods'a ciddi rakip olması beklenen Xiaomi Mi True Wireless Earphones üzerinden dokunmatik kontroller yardımıyla çağrıları cevaplamak, müziği durdurmak gibi işlemleri yapabileceksiniz.
 
Tek şarj ile 3 saat kullanım süresi sunması beklenen kulaklıkları kutusuna tekrar yerleştirerek ek 10 saat pil ömrü için şarj edebileceksiniz. Bağlantı noktasında ise Bluetooth 4.2 versiyonu sizlere yardımcı olacak. Ana mikrofon kulaklığın altında bulunurken, gürültü engelleyici ikinci mikrofon ise kapsül kısmının sonuna konumlandırılmış. Ek olarak kutuya koyduğunuzda şarj olabilmesi için gerekli pinlerde kulaklığın en alt kısımında bulunuyor. Şarj kutusu üzerine ise Type C USB girişi ve bir buton konumlandırılmış.
 
 
Geçen hafta tanıtılan Mi AirDots Youth Edition, AirPods rakibi olarak çıkmasına rağmen tasarım noktasında tamamıyla ayrışıyordu. Ancak görünen o ki Xiaomi, yeni Mi True Wireless Earphones ile AirPods’a tam anlamıyla rakip olacak bir kulaklık geliştirilmiş. 8 Aralık tarihinde ABD’de tanıtılması beklenen cihazın fiyat bilgisi şimdilik bulunmuyor.

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