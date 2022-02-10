Araba alırken buna dikkat! 'Tok kapı sesi' mühendislik hilesi mi?

star.com.tr 10 Şubat 2022 Perşembe 10:44 - Güncelleme: 10 Şubat 2022 Perşembe 11:13

Bazı insanlar araba alırken ya da satarken, kapıları kapatırken çıkan tok sesin 'aracın sağlamlığının' bir göstergesi olduğunu düşünür.

Bu algıyı, 1980'lerde yapılan bazı BMW modellerinin kapısını kapatmanın tatmin edici sesinin ortaya çıkarttığı düşünülüyor. Bu tür araçların kapılarının çarpma sesinin, otomobilleri sağlam hissettiren bir tonu olduğu düşünülüyordu. Araçların kalitesi de göz önüne alındığında halk arasında bu algı gerçek sanılıp, günümüze kadar geldi.

Bu algının 10 yıl önce değişen otomobil imalat endüstrisindeki değişiklerle doğru orantılı olduğunu söyleyen İngiliz otomobil servisi sahibi James Ford, "Bir araba kapısının kapanma sesinin mühendisliği, 10 yıl önce araba imalat endüstrisindeki değişikliklere kadar gidiyor. Artan güvenlik önlemleri, otomobil üreticilerinin güvenlik düzenlemelerini karşılamak için yan kapılara ekstra çubuklar eklemesi gerektiği anlamına geliyordu, bu da daha sonra kapıların kapanırken çıkardığı sesi etkiledi." dedi.

ARAŞTIRMALAR

Öte yandan Stanford Üniversitesi'nde görevli müzik profesörü Jonathan Berger, psikoakustik sınıfındaki öğrencilerin, yalnızca kapılarının çarpma sesine göre farklı arabaları, ucuzdan pahalıya doğru sıralamalarını sağlayarak bu teoriyi test etti.

Anket sonucunda katılımcılar, 'tok' kapı sesinin en pahalısına ait olduğunu iddia etti.

Berger, otomobil kapı çarpma sesinin bilinçaltında bir değer duygusu oluşturduğunu iddia ediyor.

Yaşam tarzı ve kültür alanında yayım yapan California merkezli erkek dergisi MEL'de yer alan bir habere göre, Purdue Üniversitesi'nde yapılan bir başka araştırma da müzik profesörü Berger'in tezini destekler nitelikte.

2016 tarihli araştırmaya göre 'teneke' gibi gelen kapı çarpma seslerinin ucuz ve dayanıksız otomobillere ait olduğu belirlendi.

BUNU FARK EDEN OTOMOBİL ÜRETİCİLERİ HİLEYE BAŞVURDU

Psikoakustik, insanların çeşitli sesleri nasıl algıladıklarının inceleyen psikofizik bilim dalıdır. Bunu kullanan mühendisler, insanların duymak istediği sesi yakaladı.

Günümüzde tok ses etkisinin bilincinde olan otomobil üreticileri, doğru çarpma sesini tasarlamak için Ar-Ge çalışmaları yapmaya başladı. Büyük şirketler, tasarladıkları kapı çarpma sesleriyle, ürettikleri arabaların olduğundan daha sağlam zannedilmesi için özenle çalışıyor.

Özetle, artık ucuz araba üreticilerinin de bu taktiği kullandığı belirtiliyor. Tatmin edici kapı sesleriyle araçlarını olduğundan daha kaliteli göstermeye çalışan üreticiler, araçların kalitesine bakmaksızın 'doğru' kapı çarpma sesi için milyonlarca dolarlık yatırımlar yapıyor.

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