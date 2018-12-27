Son Dakika Haberleri 27

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Kaval: Savunma sanayisinde yerli katkı yüzde 65'in üzerinde

ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kaval, 'Bundan 15 yıl önce savunma sanayisinde yerli katkı yüzde 20 civarındayken şu anda yüzde 65'in üzerine çıktı. Çok iyi bir noktaya geldik.' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kaval, Çankırı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi Konferans Salonu'nda öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Bir öğrencinin ALTAY Tankı'nın üretimine ilişkin sorusu üzerine Kaval, seri üretim sözleşmesinin bir iki ay önce imzalandığını söyledi.

Sözleşmenin BMC firması ana yükleniciliğinde imzalandığını belirten Kaval, "ASELSAN olarak biz ALTAY Tankı'nın atış kontrol sistemini, bütün elektronik sistemlerini vermekten sorumluyuz. Şu anda sözleşme imzalandı, seri üretim takvimi başladı." ifadesini kullandı.

Kaval, savunma sanayisinin yerlilik oranı bakımından yeterli düzeyde olup olmadığının sorulması üzerine de yüzde 100 bağımsız bir durumda olunmadığını, yurt dışından alınan birtakım malzemeler olduğunu dile getirdi. Kaval, "Bundan 15 yıl önce savunma sanayisinde yerli katkı yüzde 20 civarındayken şu anda yüzde 65'in üzerine çıktı. Çok iyi bir noktaya geldik. Tam bağımsız yüzde 100 yerli üretime gelemedik ama yüzde 65-70 önemli bir gelişme." diye konuştu.

Sınır ötesi harekatlarda yerli silah sistemlerinin büyük önem taşıdığına işaret eden Kaval, "Son dönemde yapılan Suriye sınırındaki harekatlarda kendi İHA, SİHA'larımız, kendi silah sistemlerimiz harekatların başarısında önemli bir yere sahip." ifadesini kullandı.

"5-10 yıl sonra kullanacağımız teknolojiler üzerinde çalışıyoruz"

Kaval, ASELSAN'da Strateji ve Teknoloji Yönetim Birimi olduğunu ve burada yeni teknolojiler üzerinde çalışmalar yapıldığını söyledi.

"Belki 5-10 yıl sonra kullanacağımız teknolojiler üzerinde çalışan arkadaşlarımız var." diyen Kaval, şunları kaydetti:

"Yapay zeka bütün yeni nesil sistemlerde kullanılan bir teknoloji. Bizim de o alana odaklı arkadaşlarımız var. Teknolojinin gerisine düşmek bizim gibi bir teknoloji firması için kabul edilebilir bir şey değil. Her türlü yeniliği en yakından takip edip, o alanlarda personel yetiştiriyoruz."

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Tarihi başarı... HABRAS´ta bir tonluk bomba ses hızını aştı

Tarihi başarı... HABRAS´ta bir tonluk bomba ses hızını aştı

İşte dünyanın en çok kazanan 100 sporcusu

İşte dünyanın en çok kazanan 100 sporcusu

Fenerbahçe transferde 80 milyonu bidonlara yatırdı

Fenerbahçe transferde 80 milyonu bidonlara yatırdı

NBA'de 2018'in en iyi 20 oyuncusu!

NBA'de 2018'in en iyi 20 oyuncusu!

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA