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ASELSAN telsizleri Ukrayna'da üretilecek

ASELSAN'ın askeri telsiz ve iç konuşma sistemlerinin Ukrayna'da üretilmesi için anlaşmaya varıldı.

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ASELSAN ve Ukrayna STE firması arasında ASELSAN askeri telsiz ve iç konuşma sistemlerinin Ukrayna'daüretilmesi için mutabakat muhtırası imzalandı.

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Arms&Security Fuarı'na katıldı. Fuarda, şirketin, radar sistemleri, askeri ve profesyonel telsiz ailesi, elektro optik sistemler ve uzaktan komutalı silah sistemleri sergilendi.

Telsiz üretimine yönelik mutabakat muhtırası ise ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün ve STE Genel Direktör Vekili Vladislav Belbas tarafından imzalandı.

Bu yıl 15'incisi düzenlenen fuarda, çok sayıda üst düzey konuk ASELSAN standında ağırlandı ve şirketin imkan ve kabiliyetleri hakkında bilgilendirildi.

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