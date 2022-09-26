ASELSAN üretti, Güney Afrika kullanacak

ASELSAN'ın, ani kalp durmalarında hastanın elektroşokla yaşama tutunmasını sağlayan otomatik eksternal defibrilatör cihazı, Güney Afrika'da hayat kurtaracak.

Türk savunma sanayisinin öncü şirketlerinden ASELSAN, Güney Afrika'nın başkenti Pretorya'daki Afrika Havacılık ve Savunma Fuarı AAD 2022'de askeri ve sivil alandaki ürün ve kabiliyetlerini sergiledi.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Genel Müdürü Haluk Görgün, AA muhabirine, 2011 yılından bu yana Güney Afrika'da faaliyet gösteren bir tasarım ve üretim ofisleri bulunduğunu söyledi.

Güney Afrika'daki çalışan sayısının 47'ye ulaştığı bilgisini veren Görgün, ülkede elektro-optik, lazer, elektro-mekanik gibi alanlarda yetkin bir takıma sahip olduklarını ifade etti.

Görgün, kamera, görüntüleme sistemleri ve bunlarda kullanılan lazer sistemleriyle ilgili mühendislik birikiminden faydalanarak tasarım çalışmaları yürüttüklerini, yeni ürünler geliştirdiklerini belirterek, bu ofisle aynı zamanda çeşitli ürünlerle ilgili Afrika kıtasında ihracat faaliyetleri yürüttüklerini bildirdi.

- HEM SAVUNMA HEM SİVİL ALANDA İŞ BİRLİĞİ

Fuar sürerken Afrika kıtasındaki bir müşteriye satış yaptıklarını aktaran Görgün, "Çok farklı ülkede, çok farklı ürünle yer alıyoruz. Özellikle Güney Afrika'daki güçlü, platform üreten firmalarla iş birliği yapmayı da önemsiyoruz. Buradaki varlığımızla ileride daha aktif olabileceğimizi, daha fazla ihracat yapabileceğimizi gerçekleştirdiğimiz görüşmeler ve anlaşmalarla şimdiden söyleyebilirim. Güney Afrika'da sadece savunma alanında değil, sivil alandaki ürünlerimizle çözüm oluşturabileceğimiz birçok fırsatımız var. Bunları değerlendirmek için gayret gösteriyoruz." dedi.

Görgün, temmuz ayında Güney Afrika'da, özellikle sağlık alanında bir farkındalık çalışması yaptıklarına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Hem buranın lokal değerlendiricileri, karar vericileri hem de birlikte çalışabileceğimiz partnerlerle bir farkındalık günü düzenledik, çok başarılı geçti. Akabinde satış sözleşmesi yapabilir duruma geldik. Fuara yetiştirmeye çalıştık ama fuardan hemen sonra olabilir. Özellikle defibrilatör cihazlarımızın satışını gerçekleştireceğiz. Ventilatör, solunum cihazlarımız var, bunlarla ilgili de sosyal sorumluluk projeleri yürütüyoruz, hediye ettiğimiz cihazlarımız var. Bunların da Güney Afrika ve çevre ülkelerde kullanılabileceğini değerlendiriyoruz. Sınır ve kent güvenliği alanında da çözümlerimiz var. Elektro-optik sistemler, karar destek yazılımları ve radar sistemlerimizle, elektronik olarak geliştirdiğimiz kendi sensörlerimizle günlük yaşantıda çözüm oluşturduğumuz birçok uygulama var. Bunları da burada değerlendiriyoruz."

- ÇEVRE ÜLKELERDEKİ FIRSATLAR DA ARTIYOR

ASELSAN'ın "kıtaya açılan en önemli ticaret kapısı" olarak nitelendirilen Güney Afrika'daki faaliyetlerinin bölgedeki farklı ülkelerde sözleşmeye dönüşeceğinin görüldüğünü vurgulayan Görgün, fuar vesilesiyle çevre ülkelerden çok sayıda bakanla görüşme fırsatı bulduklarını dile getirdi. Görgün, "Burada ağırlıklı olarak Güney Afrikalı mühendis ve iş geliştiricilerimizin olduğu aktif bir takımımız, Türkiye'den görevlendirdiğimiz yönetici arkadaşlarımız var. Çevre ülkelerdeki birtakım fırsatları konuştuk. Bunların artacağına inanıyorum. Yaptığım görüşmelerde de buna kani oldum." değerlendirmesinde bulundu.

Görgün, uluslararası ihracat politikalarında son yıllarda "kazan-kazan" formülünü oluşturmaya çok gayret ettiklerini söyledi.

Satışla birlikte daha uzun iş birlikteliklerinin nasıl kurulabileceğine odaklandıklarını ve bunu muhataplarına iyi şekilde aktarmaya çalıştıklarını belirten Görgün, şunları kaydetti:

"Bunların anlaşıldığını da görüyoruz, sonuçlarının satışlara yansıyacağını gözlemliyoruz. Özellikle satış sonrasında onları yalnız bırakmayacağımızı, bakım-tutum, idame merkezlerine koyacağımız teknik ve mühendislik kabiliyeti, yedek parçalarla destekleyeceğimizi anlatıyoruz. Bunların iyi uygulamalarını, gerçekleştirdiğimiz ülkelerde gelişen iş birlikteliği ve fırsatları anlatıyoruz. Ülkelerdeki yerel dinamiklerle ikili iş birlikteliklerini önemsediğimizi, bunun güzel örneklerini anlatıyoruz. Bunları duydukça gelişmelerin, olumlu yansımaların olacağını ifade ediyorlar. Bu da bizim için memnuniyet verici."

Haluk Görgün, bu tür faaliyetlerle Güney Afrika ve çevre ülkelerle iş birliktelikleri ve satışların artacağına inandığını sözlerine ekledi.