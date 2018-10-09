ASELSAN yeni ürünü Serdar’ı tanıttı
ASELSAN, Ukrayna’da düzenlenen savunma fuarında Spets Techno Export (STE) firmasıyla ortak çalışmasını tanıttı. ASELSAN’ın stabilize platformu, algoritma ve sensörleriyle Luch firmasının lazer işaretleyicisi ile Skiff orta menzilli tanksavar füzesi bir araya getirildi.
Mayıs ayında Varta 4X4 aracına monte olarak testlerden geçti. Serdar iki füze lançer ve 7.62mm makinalı tüfek takılı versiyonu ile sergilendi. Sistem dört lançer ve 12.7mm makinalı versiyonla da ihraç edilebilir. ASELSAN’ın verdiği sensör ve algoritmalar arasında gece gündüz kamerası, termal kamera, hedef takibi yapabiliyor.
Sistem araç içindeki konsolden komuta edildiği gibi ağ merkezli olarak bir başka noktadan da komuta edilebiliyor. Sistemin potansiyel alıcıları arasında Ukrayna ve ortadoğu ülkeleri bulunuyor.
(C4Defence)
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