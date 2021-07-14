ASELSAN yine gururlandırdı

14 Temmuz 2021 Çarşamba 08:32 - Güncelleme: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 08:32

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Haluk Görgün, şirketin, savunma dergisi Defense News'in 'Top 100' listesinde bu yıl da 48. sırada yer almasını AKŞAM'a değerlendirdi.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Haluk Görgün, "İki yıldır bayrağımızı dünyanın en büyük ilk 50 şirketi arasında dalgalandırıyoruz. Bu başarı tesadüf değil" dedi. Listenin üst sıralarına çıkmayı hedeflediklerini belirten Görgün, koronavirüs salgını sürecinde 'uyum sağlama ve problem çözme' becerilerini ortaya koyduklarını ve 'değişime hazırlık' düzeylerinin yüksek olması nedeniyle iyi bir sınav verdiklerini anlattı.

1 MİLYAR DOLAR AŞILDI

Salgın döneminde uluslararası hareketliliğin durmasına rağmen ihracat yaptıklarını, 6 yeni ülke ile sözleşme imzaladıklarını, yurt dışı siparişlerinin 1 milyar dolar eşiğini aşarak tarihi zirvesine ulaştığını anlatan Görgün, "Yerli ve milli savunma sanayinin lokomotif şirketi olarak ciromuz 2020 yılında yüzde 24 büyüyerek 16 milyar TL'yi aştı.

YERLİLEŞMEDE REKOR KIRILDI

Yakın geçmişte yüzde 38 olan yurt içi tedarikçilerden alım oranımızı 2020'de yüzde 70'lerin üzerine taşıdık. Türk Milletinin göz bebeği ve bizlere emaneti olan ASELSAN'ı çok daha ileriye taşımak için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Görgün, bu noktaya ulaşmada Ar-Ge'ye yaptıkları yatırımın, ürettikleri çözümlerin, giderek genişleyen tedarikçi şirketlerin başarısının ve en önemlisi devletin sağladığı desteklerin öneminin de altını çizdi.