ASELSAN’ın, Azerbaycan’da kurduğu Uydu Kontrol Merkezi ve Haberleşme Laboratuvarı, hizmete girdi
ASELSAN’ın, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine teslim ettiği Uydu Kontrol Merkezi ve Haberleşme Laboratuvarı, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Genelkurmay Başkanı Korgeneral Necmettin Sadıkov’un katıldığı bir törenle açıldı.
Açılışa, ASELSAN Yönetim Kurulu üyesi Bayram Gençcan, Genel Müdür Yardımcısı Yavuz Bayız ve Askeri Haberleşme Sistemleri Programlar Direktörü Hüsnü Coşkun da katıldı.
ASELSAN, Azerbaycan Radyolink Haberleşme Sistemi (AZRA) sözleşmesi kapsamında, 2016 ve 2017 yıllarında Azerbaycan’a Taşınabilir Radyolink Haberleşme Sistemi teslim etmişti. Bu teslimatlardan sonra yapılan sözleşme değişikliği ile Azerbaycan TASMUS sistemi ve Uydu Haberleşme Sistemi, ikinci faz olarak sözleşmeye ilave edildi.
Yapılan bu değişiklikle, TASMUS Haberleşme Sistemi ve Uydu Sistemleri, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri envanterine girmiş oldu. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri MEBS Başkanlığı Uydu Şubesi de bu gelişmelere paralel olarak açıldı.
(MSI)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.