ASELSAN’ın, Azerbaycan’da kurduğu Uydu Kontrol Merkezi ve Haberleşme Laboratuvarı, hizmete girdi

Açılışa, ASELSAN Yönetim Kurulu üyesi Bayram Gençcan, Genel Müdür Yardımcısı Yavuz Bayız ve Askeri Haberleşme Sistemleri Programlar Direktörü Hüsnü Coşkun da katıldı.

ASELSAN, Azerbaycan Radyolink Haberleşme Sistemi (AZRA) sözleşmesi kapsamında, 2016 ve 2017 yıllarında Azerbaycan’a Taşınabilir Radyolink Haberleşme Sistemi teslim etmişti. Bu teslimatlardan sonra yapılan sözleşme değişikliği ile Azerbaycan TASMUS sistemi ve Uydu Haberleşme Sistemi, ikinci faz olarak sözleşmeye ilave edildi.

Yapılan bu değişiklikle, TASMUS Haberleşme Sistemi ve Uydu Sistemleri, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri envanterine girmiş oldu. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri MEBS Başkanlığı Uydu Şubesi de bu gelişmelere paralel olarak açıldı.

(MSI)