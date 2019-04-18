Astronotlara 3 buçuk ton kargo taşıyan uzay aracı fırlatıldı

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) astronotlara ulaştırılacak malzemeleri taşıyan insansız uzay aracı Cygnus'u, dün Türkiye saati ile 23:46'da Virginia'da bulunan Wallops Uçuş Tesisi'nden Northrop Grumman'a ait Antares roketi ile başarıyla fırlattı.

Cygnus uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) gelecekteki misyonları destekleyebilecek garip ve yenilikçi deneyler yapılması amacıyla yaklaşık 3 buçuk tonluk malzeme taşıyor.

Bunlar arasında, uzay istasyonu bakımı ile astronotlara yardım pratiği yapacak iki farklı minik robot, giyilebilir teknoloji kullanarak astronotların kan dolaşımını değerlendirecek bir çalışma ve uzay istasyonundaki havadan karbondioksiti uzaklaştırmak için yeni bir yöntem denemek için bir test malzemesi olacak.

Ayrıca kargo aracı, ISS'de bazı deneylerde kullanılmak üzere 40 adet fareyi de taşıyacak.

Cygnus NG-11 uzay aracı 17 Nisan Çarşamba günü Türkiye saati ile 23:46'da Virginia'da bulunan Wallops Uçuş Tesisi'nden Northrop Grumman'a ait Antares roketi ile gönderilecek. Kargo ikmali görevi, uzay istasyonunda bulunan mürettebat için malzemelerle birlikte bilimsel deneyler gönderecek. Bu, Northrop Grumman'ın Ticari Tedarik Hizmetleri CRS-1'in NASA ile olan CRS-1 sözleşmesindeki 11. (ve son) görevi olacak.

Cygnus uzay aracının 20 Nisan Cumartesi günü Türkiye saati ile 02:30'da ISS'a ulaşması bekleniyor.