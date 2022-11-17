Atık malzemelerden üretti! 6 evin elektrik ihtiyacını karşılıyor

Sabsabi, rüzgar türbini projesini nasıl gerçekleştirdiğini ve hedeflerini AA muhabirine anlattı.

Ülkenin kuzeyindeki en fakir bölgelerden Akkar'ın Bibnin beldesindeki tek odalı evinde, rüzgar türbini yerleştirmeden önce günde sadece bir saat elektrik bulunduğunu söyleyen Lübnanlı genç, bir yıllık uğraşının ardından az maliyetle elde ettiği enerji sayesinde tüm akşam evleri aydınlatabildiğini ifade etti.

Lübnan'da 2019'da patlak veren ekonomik kriz, ardından Kovid-19 salgını nedeniyle maddi durumunun kötüleştiğini dile getiren 25 yaşındaki Sabsabi, "Üniversitede Fransız Dili ve Edebiyatı okuyordum. Ancak eğitime ara vermek zorunda kaldım." dedi.

Sabsabi, normalde alanının dil olduğunu ancak içerisinde bulundukları kötü şartlar ve elektrik kesintilerinden dolayı fizikle de meşgul olduğunu kaydetti.

Elektriksiz kalan ailesi ve akrabalarını bu durumdan kurtarmak için "rüzgardan elektrik üretme" üzerine yoğunlaşmaya başladığını aktaran Sabsabi, "Evimiz denizin kıyısına çok yakın. Deniz sürekli dalgalı ve rüzgar 4 mevsim var." diye konuştu.

- RÜZGAR TÜRBİNLERİYLE SAĞLANAN ELEKTRİK 6 EVİ AYDINLATIYOR

Normalde Lübnan'da elektrik kesintilerinden sonra insanların yaygın olarak güneş paneli ile elektrik üretmeye çalıştığını hatırlatan Sabsabi, rüzgar türbininin aynı zaman diliminde güneş panellerinden 3 kat daha fazla enerji üretebildiğini savundu.

Atık malzemelerle rüzgar türbini oluşturma aşamasını anlatan Sabsabi, şöyle devam etti:

"Elimdeki malzeme plastik varildi. İkiye bölüp rüzgar toplayabilecek kavisli kanatlara dönüştürdüm. Ardından rüzgarın getirdiği enerjiyi elektriğe dönüştürecek ekipmanlar ve elektriğin depolanması için de bataryalar satın aldım. Tamamen yenilenebilir ve atık malzemelerden elektrik üretimini gerçekleştirdim. Şu anda ailemin evi dahil 6 eve elektrik sağlıyorum." dedi.

Lübnan'ın coğrafi olarak güneşin yanı sıra yüksek dağları dolayısıyla çok rahat bir şekilde rüzgar türbinleriyle de yenilenebilir enerji üretebileceğine dikkati çeken Sabsabi, bir genç olarak hedefinin, Lübnan'da çevreye ciddi zarar veren yakıt yerine temiz enerji ile 24 saat elektrik üretimi yapabilecek projelere katılmak olduğunu söyledi.

Sabsabi, genç bir girişimci olarak artık enerji üzerinde çalışmalar yaptığını, bazı ailelerin şimdiden kendisinden projeler çizme talebinde bulunduğunu kaydetti.

Lübnan'da, 2019'dan bu yana yaşanan ekonomik kriz nedeniyle vatandaşlara günlük sadece 2 saat elektrik verilebiliyor. Günün geri kalan saatlerinde de elektrik maliyeti oldukça yüksek özel jeneratörlerden temin ediliyor.

Ancak Lübnanlı her aile aylık jeneratör faturası ödeyemiyor, bu nedenle özellikle kırsal bölgelerdeki vatandaşlar sadece akşamları evlerin aydınlatılması için güneş panellerini kullanarak, bu enerji ihtiyacını karşılamaya çalışıyor.