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Avrupa’nın askerine Türk miğferi

Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilerek üretilen balistik koruyucu başlıklar, yurt dışında tercih edilmeye başlandı.

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Havacılık ve savunma sistemlerine yönelik, kompozit parçaların tasarımı ve üretiminde uzmanlaşan CES İleri Kompozit ve Savunma Teknolojileri AŞ, hava ve kara araçlarının korunmasına yönelik çözümlere son dönemde kişisel koruma ekipmanlarını da ekledi. CES İleri Kompozit Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Şentürk, balistik konusunda 10 yılı bulan deneyimli personelle araç platformlarından başlamak üzere son 3 yıldır balistik koruma çözümleri ürettiklerini söyledi. Araç koruma çözümlerini kişisel korumanın takip ettiğini belirten Şentürk, böylelikle daha önce yurt dışından büyük miktarlarda alınan balistik koruyucu başlıklara yerli çözümler üretmeyi hedeflediklerini bildirdi. 

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