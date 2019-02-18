BAE ABD'den 353 milyon dolarlık Patriot füzesi alıyor

Raytheon, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de gerçekleştirilen IDEX-2019 savunma fuarının açılış gününde, Birleşik Arap Emirlikleri Hava Kuvvetleri ve BAE Hava Savunma Kuvvetleri'ne Patriot füzeleri tedarik etmek için 353 milyon ABD doları tutarında sözleşme imzaladı.

Idex’in sözcüsü General Mohammed Al Hassani, Navdex sözcüsü Albay Fahad Nasır Saif Al Thehli, savunma ve güvenlik teçhizatında 33 anlaşma imzalandığını açıkladı. Thehli, bunlardan birinin de Savunma, silah ve ordu alanında iş yapan, dünya geneli füze üretiminin büyük çoğunluğunu elinde bulunduran ABD merkezli şirket olan Raytheon ile Patriot füzelerinin tedariki için 353 milyon ABD doları tutarında bir sözleşme olduğunu bildirdi.

PATRİOT FÜZE SAVUNMA SİSTEMİ

Uçaklara olduğu kadar, taktik balistik füzelere karşı da kullanılabilen Patriot füze savunma sistemi Körfez Savaşında Irak’ın elindeki Scud füzelerine karşı pek etkili olamamıştır. Mobil ve sâbit rampadan kullanılabilen sistemde çok fonksiyonlu AN/MPQ 53 radarı mevcuttur. Amerika Körfez Savaşında, Türkiye, İsrail ve Suudî Arabistan’daki önemli sanayii merkezlerini, limanları ve diğer stratejik yerler dâhil yerleşim merkezlerini korumak için Patriot ve Hawk füze bataryalarını kullanmıştır. Bu savaşta Patriot, Hawk ve E-3 Awacs sistemleri birbirlerini tamamlayarak bölge savunması görevini yerine getirmişlerdir.

BAŞARI ORANI

Körfez Savaşı’nda Irak’tan gelebilecek olası tehditlere karşı çevresinde bulunan ülkelere yerleştirilen Patriot’lar, özellikle İsrail ve Suudi Arabistan’da etkin olamamışlardır. Irak’tan gelen SCUD ve Al Hussein füzelerini durdurmakta yetersiz kalan Patriot’ların, Suudi Arabistan’da %80, İsrail’de ise %50 oranında başarılı olabildikleri belirtilmiştir. Bu başarı oranlarının Suudi Arabistan ve İsrail hükümetleri tarafından sansürlenmek istediği ve gerçek başarı oranının Suudi Arabistan’da %70, İsrail’de ise %40 olduğu belirtilmiştir.