İçlerinde Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ilk astronotunun da bulunduğu üç mürettebatı Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) taşıyan Soyuz MS-15 insanlı uzay aracı Türkiye saati ile dün 16:57’de Kazakistan’daki Baykonur uzay merkezinden Soyuz-FG roketi ile uzaya fırlatılmıştı

Uzay aracını yörüngeye taşıyan Soyuz-FG roketimim 70’inci ve son lansmanı oldu. Gelecekte, tüm insanlı Soyuz uzay araçları, Soyuz-2.1a taşıyıcı roketleri tarafından yörüngeye fırlatılacak.

Soyuz MS-15 uzay aracı Rus kozmonotu ve görev komutanı Oleg Skripochka, NASA astronotu Jessica Meir ve BAE’nin ilk astronotu Hazza Al Mansouri’yi ISS’e taşıdı. 3 mürettebat fırlatmadan sonra yaklaşık 6 saatlik bir yolculuğun ardından 22:45’te (TSİ) ISS’e ulaştı.

Skripochka ve Meir, ISS’de 187 gün geçirecekler. Hazza Al Mansouri ise, 3 Ekim 2019’da Rus kozmonot Alexei Ovchinin ve ABD astronotu Nick Hague ile birlikte Dünya’ya geri dönecek.