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BAE'nin ilk astronotu Hazza Al Mansouri başarıyla Uzay İstasyonu'na ulaştı

Rusya'da eğitim gören Birleşik Arap Emirlikleri astronotu Hazza Al Mansouri ve beraberindeki 2 astronot Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı.

  • Gökhan Ertaş – TM Dijital Haber Merkezi
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İçlerinde Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ilk astronotunun da bulunduğu üç mürettebatı Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS)  taşıyan Soyuz MS-15 insanlı uzay aracı Türkiye saati ile dün 16:57’de Kazakistan’daki Baykonur uzay merkezinden Soyuz-FG roketi ile uzaya fırlatılmıştı
 
Uzay aracını yörüngeye taşıyan Soyuz-FG roketimim 70’inci ve son lansmanı oldu. Gelecekte, tüm insanlı Soyuz uzay araçları, Soyuz-2.1a taşıyıcı roketleri tarafından yörüngeye fırlatılacak.
 
Soyuz MS-15 uzay aracı Rus kozmonotu ve görev komutanı Oleg Skripochka, NASA astronotu Jessica Meir ve BAE’nin ilk astronotu Hazza Al Mansouri’yi ISS’e taşıdı. 3 mürettebat fırlatmadan sonra yaklaşık 6 saatlik bir yolculuğun ardından 22:45’te (TSİ) ISS’e ulaştı.
 
Skripochka ve Meir, ISS’de 187 gün geçirecekler. Hazza Al Mansouri ise, 3 Ekim 2019’da Rus kozmonot Alexei Ovchinin ve ABD astronotu Nick Hague ile birlikte Dünya’ya geri dönecek.

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