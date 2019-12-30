Baidu, Google’ı yendi

30.12.2019 03:21 - Güncelleme: 30.12.2019 03:21

Çin’in Google’ı diye nitelenen Baidu, genellikle yapay zekanın dil anlayışının ölçütü olarak kabul edilen Genel Dil Anlayışı Değerlendirmesi’nde şimdiye kadarki en yüksek puanı aldı. Firmanın Ernie (kNowledge IntEgration aracılığıyla Geliştirilmiş Temsil) modeli, testte 90’ın üzerinde puan alan ilk model oldu.Bu başarı ayrıca, Glue değerlendirmesindeki ortalama insan skoru olan 87,1’i aşabilen 10 yapay zeka sisteminden biri unvanını da getirdi. Ernie geçen yıl, Google’ın Bert (Transformatörlerden Çift Yönlü Kodlayıcı Temsilleri) modeline benzeyen ve doğal dili anlama sürecini yapay zeka için dönüştüren bir yöntemle geliştirilmişti.