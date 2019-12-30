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Bilim-Teknoloji

Baidu, Google’ı yendi

Çinli teknoloji devi Baidu, bir makinenin insan dilini ne kadar iyi anlayabileceğini test etmek için tasarlanan yapay zeka yarışmasında Google ve Microsoft’u geride bıraktı.

30.12.2019  03:21 - Güncelleme: 30.12.2019  03:21

Çin’in Google’ı diye nitelenen Baidu, genellikle yapay zekanın dil anlayışının ölçütü olarak kabul edilen Genel Dil Anlayışı Değerlendirmesi’nde şimdiye kadarki en yüksek puanı aldı. Firmanın Ernie (kNowledge IntEgration aracılığıyla Geliştirilmiş Temsil) modeli, testte 90’ın üzerinde puan alan ilk model oldu.Bu başarı ayrıca, Glue değerlendirmesindeki ortalama insan skoru olan 87,1’i aşabilen 10 yapay zeka sisteminden biri unvanını da getirdi. Ernie geçen yıl, Google’ın Bert (Transformatörlerden Çift Yönlü Kodlayıcı Temsilleri) modeline benzeyen ve doğal dili anlama sürecini yapay zeka için dönüştüren bir yöntemle geliştirilmişti.

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