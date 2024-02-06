Bakan Kacır, Alper Gezeravcı'nın dünyaya dönememe nedenini açıkladı

Kacır, X sosyal medya platformu üzerinden Gezeravcı'nın dönüşünün tekrar ertelenmesini şöyle değerlendirdi:
"İniş yapılacak bölgedeki hava koşulları halen uygun olmadığından, astronotumuz Alper Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 ekibinin dönüşü için beklemeye devam edeceğiz."
İniş yapılacak bölgedeki hava koşulları halen uygun olmadığından, Astronotumuz Alper Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 ekibinin dönüşü için beklemeye devam edeceğiz. https://t.co/x602PHtrNe— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) February 6, 2024