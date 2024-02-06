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Bilim-Teknoloji

Bakan Kacır, Alper Gezeravcı'nın dünyaya dönememe nedenini açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 'İniş yapılacak bölgedeki hava koşulları halen uygun olmadığından, Alper Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 ekibinin dönüşü için beklemeye devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

AA6 Şubat 2024 Salı 10:21 - Güncelleme:
Bakan Kacır, Alper Gezeravcı'nın dünyaya dönememe nedenini açıkladı
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Kacır, X sosyal medya platformu üzerinden Gezeravcı'nın dönüşünün tekrar ertelenmesini şöyle değerlendirdi:

"İniş yapılacak bölgedeki hava koşulları halen uygun olmadığından, astronotumuz Alper Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 ekibinin dönüşü için beklemeye devam edeceğiz."

  • Sanayi Bakanı
  • Teknoloji Bakanı
  • Mehmet Fatih Kacır

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