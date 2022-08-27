Bakan Varank'tan Arnavutköy Bilişim Akademisine ziyaret

Varank, Arnavutköy'de gerçekleştirdiği programlar kapsamında Bilişim Akademisi'nde öğrencilerle buluştu.

Ziyaretinde, robotik, bilim ve teknoloji, yazılım atölyesi ile metaverse sınıflarını gezerek, incelemelerde bulunan Bakan Varank, yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Varank, öğrencilerle sohbet edip taleplerini de dinlediği ziyaretin ardından gençlerle bir araya geldi.

Bakan Varank'a ziyareti sırasında Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı da eşlik etti.

"AK PARTİ YÜZ YÜZE 100 GÜN" PROJESİNE KATILMIŞTI

Arnavutköy'de bulunan Nuri Pakdil Kültür Merkezi'nde "AK Parti Yüz Yüze 100 Gün" projesi kapsamında düzenlenen programa katıldı. Varank burada sivil toplum kuruluşları başkanları, iş insanları, muhtarlar ve kanaat önderleri ile bir araya geldi. Bakan Varank, yaptığı konuşma ile 20 yılda yapılan yatırımları anlattı.