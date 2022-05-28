Bakü'de TEKNOFEST rüzgarı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz haksızlık karşısında susanlardan olmadık, olmayacağız

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Türkiye dışında ilk kez uluslararası olarak Azerbaycan'da yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle günübirlik ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'de düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Azerbaycan'ın Seçkin Gözlemci Günü'nde konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



* Hazar'ın incisi Bakü'de, bir millet, iki devlet, tek festival şiarıyla dünyanın en gözde havacılık uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'i gerçekleştiriyoruz.

* Bağımsızlığın nasıl kazanıldığını, ne kadar değerli olduğunu bilen bir milletin evladı olarak bağımsızlık gününüzü gönülden tebrik ediyorum.

* Bu yıl diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 30. yıl dönümünü büyük bir gururla idrak ediyoruz.



* Bugün bir kez daha burada vücut bulan ebedi ve ezeli kardeşliğimizi Rabbim daim eylesin.

* Anadolu gibi burası da bizim toprağımızdır, Türkiye'nin her bir karışı da sizlerin vatanıdır.

* Burası bizim de öz yurdumuzdur, Türkiye'nin her bir karışı da sizlerin vatanıdır, yurdudur. Türk milletinin kalbindeki Azerbaycan sevdasını kim söküp atabilir, kardeşler arasına kim mesafe koyabilir.

* Gelecek nesillerin ülkemiz arasındaki kardeşliği daha da ileri götüreceğine inanıyorum. Sizlere Karabağ deyince yüreğinde fırtınalar kopan 85 milyonun selamını getirdim.

* Azerbaycan ile ilişkimizi önce stratejik ortaklığa, sonra Şuşa Beyannamesi ile stratejik müttefikliğe çıkardık.

* (Türkiye-Azerbaycan ilişkileri) İkili ilişkilerimizi sadece bölgeye değil, tüm dünyaya örnek olacak bir seviyeye taşıdık.



* Türk milletinin kalbindeki Azerbaycan sevdasını kim söküp atabilir? Kardeşler arasına kim mesafe koyabilir?

* Biz haksızlık karşısında susanlardan olmadık, olmayacağız.

* İşgale ve haksızlığa karşı her ortamda doğru olanı söylemekten geri durmadık, durmayacağız. Nerede bir zulüm varsa sesini yükselten yürekli bir milletin mensuplarıyız. Biz tesadüflerin bir araya getirdiği insanlar değiliz.

* Bizim kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz olmadığı gibi, habis niyetlilere verecek tek karış toprağımız da yoktur, olmayacaktır.

* İlham Aliyev'in liderliğinde Azerbaycan'ın emin adımlarla aydınlık geleceğe yürüdüğünü memnuniyetle görüyoruz.



* Ortak tarihimizden aldığımız ilhamla aramızdaki dostluğu daha da perçinliyoruz.



* Karabağ 30 yıl sonra esaretten kurtuldu. Karabağ zaferi milletimizin kahramanlık destanlarının en son örneğidir.

* Bölgesel barış ve istikrar adına aziz kardeşim Aliyev'in Ermenistan'la kurmak istediği kalıcı barışı Türkiye olarak güçlü biçimde destekliyoruz.

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TEKNOFEST Azerbaycan'ın Seçkin Gözlemci Günü'nde konuşan TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Amerika'dan Bakü'ye gelerek bizleri ve gençlerimizi şereflendiren Aziz Sancar hocamıza yürekten teşekkür ediyorum." dedi.

Nobel Ödüllü Türk Bilim İnsanı Prof. Dr. Aziz Sancar ise, "Ben kanser ile ilgili çalışırken Nobel için yola çıkmadım. Bu hastalığa derman olabilir miyim diye çalıştım. Yaptığınız her işte hep en iyi olmaya çalışın, insanlığa ve memleketinize değer katmaya çalışın. Sevgili gençler, işler yolunda gitmediği zaman inatçı olun hemen pes etmeyin. Gençliğimde çoğu geceyi laboratuvarda geçirdim." diye konuştu.

ALİYEV'İN AÇIKLAMALARI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Bugün Azerbaycan'ın bayram günüdür. Bu bayramı iki katına çıkaran aziz kardeşim Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada bizimle olmasıdır. Türkiye'nin kardeşliğini bugüne kadar hep hissettik, bugün de hissediyoruz. Biz güzel günlerde de kötü günlerde de birbirimizin yanındayız. Biz 2021'de Türkiye ile birlikte dünyaya bir mesaj verdik. Biz bir yerdeyiz, birlikteyiz ve gücümüz günden güne artacak. İkinci Karabağ Zaferi'nde Bayraktar İHA'ların rolünü dünyada bilmeyen yoktur. Defalarca söylemişimdir, Türkiye'nin gücü bize güç katacaktır ve böyle de olmuştur." dedi.