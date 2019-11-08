23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7651
  • 6,3549
  • 271.03
  • 103153
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Bayraktar SİHA'ların nihai kabul anlaşması Ukrayna'yla imzalandı

Baykar’ın ürettiği Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) Ukrayna’ya ihracatına ilişkin nihai kabul anlaşmasının imzalandığı bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Baykar’ın ürettiği Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) Ukrayna’ya ihracatına ilişkin nihai kabul anlaşmasının imzalandığı bildirildi.

Baykar tarafından sosyal medya sitesi Twitter üzerinden Türkçe ve Ukraynaca yapılan açıklamada, Ukrayna’ya ihraç edilen Bayraktar TB2 SİHA'ların, kabul testlerini başarıyla tamamladığı belirtildi.

Testlerin ardından nihai kabul anlaşmasının Baykar, Ukrayna Savunma Bakanlığı ve Ukrayna devlet silah ticaret şirketi Ukrspecexport yetkilileri tarafından Kiev'de imzalandığı bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, "Dost ülke Ukrayna ile iş birliğimiz artarak devam edecek." ifadesine yer verildi.

Ukrayna Hava Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ocak ayında Baykar ile 6 Bayraktar TB2, 3 yer kontrol istasyonu sistem ve ekipmanlarını kapsayan sözleşme imzalanmıştı. Çeşitli test ve eğitimlerin ardından mart ayında sahada, atış testleri ile ilk teslimatlar gerçekleştirilmişti.

İnanılmaz olay! Kedi bebeğin hayatını böyle kurtardı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan nikah şahidi oldu

Başkan Erdoğan nikah şahidi oldu

Bahçeli'den UEFA'ya tepki

Bahçeli'den UEFA'ya tepki

El Chapo'nun oğlunu yakalayan polise 155 kuşunla infaz

El Chapo'nun oğlunu yakalayan polise 155 kuşunla infaz

MSB: Metina'da 9 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Metina'da 9 terörist etkisiz hale getirildi

Fenerbahçe-Kasımpaşa CANLI

Fenerbahçe-Kasımpaşa CANLI

'Bitcoin Safiye' tutuklandı

'Bitcoin Safiye' tutuklandı

FETÖ abisinden 'şok mangaları' itirafı

FETÖ abisinden 'şok mangaları' itirafı

Okul bahçesindeki servis faciasında yeni gelişme! Sürücü hakkında karar verildi

Okul bahçesindeki servis faciasında yeni gelişme! Sürücü hakkında karar verildi
 

POPÜLER HABERLER

O soruya Başkan Erdoğan´dan gülümseten yanıt: Onlar buraya uğramazlar

O soruya Başkan Erdoğan´dan gülümseten yanıt: Onlar buraya uğramazlar

1 haftada ikinci güncelleme! Apple, iPhone modelleri için...

1 haftada ikinci güncelleme! Apple, iPhone modelleri için...

NASA'nın dünyayı şaşırtan paylaşımları

NASA'nın dünyayı şaşırtan paylaşımları

Terör örgütü PKK'ya yönelik 'Kıran-5' operasyonu başladı

Terör örgütü PKK'ya yönelik 'Kıran-5' operasyonu başladı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019