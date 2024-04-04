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Bilim-Teknoloji

Bayraktar TB3 adım adım geliyor! Bir başarı daha

Bayraktar TB3'ün ikinci prototipi Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama ve Performans Testi'ni başarıyla tamamladı.

4 Nisan 2024 Perşembe 08:29 - Güncelleme:
Bayraktar TB3 adım adım geliyor! Bir başarı daha
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Bayraktar TB3, art arda yapılan testleri bir bir geçiyor. Milli SİHA'nın ikinci prototipi bu kez de Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama ve Performans Testi'ni başarılı bir şekilde tamamladı.

TB3'ün 4'üncü uçuş testini BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından paylaştı. Bayraktar, "Türk Havacılığının Altın Çağı" ifadesini kullandı.

Bayraktar TB3 SİHA, test uçuşunu Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirdi.

Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olma özelliği taşıyor.

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