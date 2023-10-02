İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ekim 2023 Pazartesi / 18 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,4648
  • EURO
    28,9792
  • ALTIN
    1620.11
  • BIST100
    8464.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Bilim-Teknoloji
  • >
  • Selçuk Bayraktar'dan Türkiye-Azerbaycan mesajı: Milletin bekası için çok önemli
Bilim-Teknoloji

Selçuk Bayraktar'dan Türkiye-Azerbaycan mesajı: Milletin bekası için çok önemli

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki teknolojik işbirliklerini değerlendirdi. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki işbirliklerinde stratejik teknoloji alanlarının çeşitlenmesinin, milletin bekası için hassaten önemli olduğunu düşündüğünü söyledi.

AA2 Ekim 2023 Pazartesi 13:42 - Güncelleme:
Selçuk Bayraktar'dan Türkiye-Azerbaycan mesajı: Milletin bekası için çok önemli
ABONE OL

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki işbirliklerinde stratejik teknoloji alanlarının çeşitlenmesinin, milletin bekası için hassaten önemli olduğunu düşündüğünü söyledi.

Bayraktar, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen "74. Uluslararası Uzay Kongresi'nin (International Astronautical Congress- IAC)" açılış toplantısına katıldı.

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Bayraktar, Karabağ'ın tam anlamıyla özgürlüğüne kavuşmuş olmasından Türk milletinin bir evladı olarak büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Bayraktar, 74. Uluslararası Uzay Kongresi'ne başta Türkiye Uzay Ajansı olmak üzere çok sayıda Türk şirketinin katıldığını dile getirerek, "Bizler de Cumhuriyetimizin 100. yılında TEKNOFEST'in finalini İzmir'de yapıp ayağımızın tozuyla yaklaşık 500 TEKNOFEST şampiyonu ile Kongre'ye geldik. Burada kırmızı montlu birçok kardeşimi görüyorsunuz. İnşallah bu Kongre, Türkiye'de de düzenlenir." ifadelerini kullandı.

"TEK YÜREK OLARAK ÇARPIYOR KALPLERİMİZ"

Bayraktar, Azerbaycan'ı ikinci vatanı olarak gördüğünü ve burada bulunmaktan mutluluk duyduğunu vurguladı.

"Manevi anlamda 'bir millet, iki devlet' diyoruz." ifadesini kullanan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Millet olarak bunu Karabağ Muharebesi'nde de gördük. Tek yürek olarak çarpıyor kalplerimiz ama bunu somut örnekleriyle pekiştirmek gerekiyor. Teknoloji, yaşadığımız devirde etkileri nedeniyle direkt milletlerin egemenlik ve bağımsızlıklarını da ilgilendirdiğinden çok önemli bir işbirliği alanıdır.

Uzay alanı çok kritiktir. Yine insansız hava araçları alanında da işbirliği yapıyoruz. Burada şirketimizi kurduk, o da teknoloji geliştirme üzerine çalışıyor. Yine savunma sanayi kurumlarımızın birçok girişimi var. Stratejik teknoloji alanlarının çeşitlenmesinin, milletimizin bekası için hassaten önemli olduğunu düşünüyorum."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.