Selçuk Bayraktar'dan Türkiye-Azerbaycan mesajı: Milletin bekası için çok önemli

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki işbirliklerinde stratejik teknoloji alanlarının çeşitlenmesinin, milletin bekası için hassaten önemli olduğunu düşündüğünü söyledi.

Bayraktar, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen "74. Uluslararası Uzay Kongresi'nin (International Astronautical Congress- IAC)" açılış toplantısına katıldı.

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Bayraktar, Karabağ'ın tam anlamıyla özgürlüğüne kavuşmuş olmasından Türk milletinin bir evladı olarak büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Bayraktar, 74. Uluslararası Uzay Kongresi'ne başta Türkiye Uzay Ajansı olmak üzere çok sayıda Türk şirketinin katıldığını dile getirerek, "Bizler de Cumhuriyetimizin 100. yılında TEKNOFEST'in finalini İzmir'de yapıp ayağımızın tozuyla yaklaşık 500 TEKNOFEST şampiyonu ile Kongre'ye geldik. Burada kırmızı montlu birçok kardeşimi görüyorsunuz. İnşallah bu Kongre, Türkiye'de de düzenlenir." ifadelerini kullandı.

"TEK YÜREK OLARAK ÇARPIYOR KALPLERİMİZ"



Bayraktar, Azerbaycan'ı ikinci vatanı olarak gördüğünü ve burada bulunmaktan mutluluk duyduğunu vurguladı.



"Manevi anlamda 'bir millet, iki devlet' diyoruz." ifadesini kullanan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Millet olarak bunu Karabağ Muharebesi'nde de gördük. Tek yürek olarak çarpıyor kalplerimiz ama bunu somut örnekleriyle pekiştirmek gerekiyor. Teknoloji, yaşadığımız devirde etkileri nedeniyle direkt milletlerin egemenlik ve bağımsızlıklarını da ilgilendirdiğinden çok önemli bir işbirliği alanıdır.

Uzay alanı çok kritiktir. Yine insansız hava araçları alanında da işbirliği yapıyoruz. Burada şirketimizi kurduk, o da teknoloji geliştirme üzerine çalışıyor. Yine savunma sanayi kurumlarımızın birçok girişimi var. Stratejik teknoloji alanlarının çeşitlenmesinin, milletimizin bekası için hassaten önemli olduğunu düşünüyorum."