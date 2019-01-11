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Beşinci nesil savaş uçağı görünmezlik zırhına kavuştu

Rusya'nın 5. nesil savaş uçağı olan Su-57, radarlara görünmezliğini artıran geliştirilmiş radar dalgası emici özelliklere sahip yeni bir kompozit malzeme ile kaplandı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Rusya'nın, uzun ve kısa mesafelerde her türlü hava hedefini yok etmek ve hava savunma yeteneklerinin üstesinden gelmek ve düşman yer ve deniz hedeflerini vurmak için tasarlanmış olan beşinci nesil çok amaçlı savaş uçağı Su-57, radar dalgası emici özelliklere sahip yeni bir kompozit malzeme ile kaplandı.
 
Kaplanan bu malzeme sayesinde uçağın radarlara görünürlüğü azalacak, ayrıca uçuş sırasında pilotu ultraviyole, termal ve diğer olumsuz faktörlerin etkisinden koruyacak.
 
Sivil ve teknoloji ürünleri üreten ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlasının Rus hükûmeti denetiminde olan Rostec firmasının alt kuruluşu RT Chemcomposite tarafından geliştirilen bu malzeme hakkında konuşan Rostec yetkilleri, "Radar dalga emilimini iki katına çıkarır ve uçağın kokpitinin radar imzasını yüzde 30 oranında azaltır. Düşman radarlarına görünürlüğü azaltmasının yanı sıra uçuş sırasında pilotu ultraviyole, termal ve diğer olumsuz faktörlerin etkisinden de korur." açıklamasında bulundu.
 
Rostec Konvansiyonel Silahlanma, Mühimmat ve Özel Kimya Kümelenmesi Endüstri Direktörü Sergey Abramov ise konuyla ilgili olarak, "Bu yeniliğin zayıf bir yanı yoktur. Uygulandığı kokpit camının kanopisinin ağırlığının yarıya indirilmesine, darbe dayanımının artmasına yardımcı olur ve radar dalga emiliminin yüzde 40'tan yüzde 80’e artırılmasına yardımcı olur." dedi.

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