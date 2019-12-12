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BİLİM-TEKNOLOJİ

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Bilim adamları:Yaşlanmanın 3 etabı var

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Stanford Üniversitesi’nden uzmanların, insanlardaki yaşlanmanın üç etaptan oluştuğunu belirledikleri öğrenildi.

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Nature Medicine sitesinde yayımlanan habere göre Stanford Üniversitesi’nden araştırmacılar, insanlardaki yaşlanmanın üç etap halinde ilerlediğini tespit etti. Habere göre uzmanlar, yaşları 18 ile 95 arasında değişen 4 bin 263 kişinin kan plazmasındaki proteinleri analiz etti ve yapılarında, deneklerin yaşlarına bağlı olarak doğrusal olmayan değişiklikler saptadı. Araştırmayı derinleştiren bilimciler, plazma proteinlerindeki başlıca değişimlerin göreceli olarak 34, 60 ve 78 yaşlarında olmak üzere üç etap halinde meydana geldiği sonucuna vardı. Araştırma ile elde edilen sonuçların ileri yaşa bağlı hastalıklarla daha etkin bir şekilde mücadele edilmesini sağlayacağı ifade ediliyor.

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