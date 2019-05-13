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Bilim insanları: Güneş, dünyayı yaşanamaz duruma getirecek

Bilim insanları, güneşin her geçen gün daha fazla ısındığını, bunun da bir süre sonra dünyayı yaşanamayacak duruma getireceğini ileri sürdü.

  • DHA
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Bir grup bilim insanı Forbes dergisi için kaleme aldıkları yazılarında, özellikle güneşin kendi yaşamının en büyük evresine girdiği dönemde dünyayı da ısıtacağı, bunun da dünyayı, canlılar için yaşanılamaz bir duruma getireceğini belirtti.
 
İngiliz Daily Express gazetesinin aktardığı yazıda, bilim insanları, 1-2 milyar yıl sonra güneşin, dünyadaki okyanusları kaynar seviyede ısıtacağını ve dünyada içme suyu üretmenin imkansız hale geleceğini söyledi.
 
Habere göre dünya, canlıların yaşamasına elverişli döneminin yaklaşık üçte birini tamamlamış durumda.
 
Yazıda "Güneşin büyüklüğünü kaybettikçe insanlık ve dünya üzerindeki tüm canlılar için kaçınılmaz kader başlayacak" ifadeleri kullanıldı.
 
Güneş yüzeyinin 5 bin 505 santigrat dereceye ve güneşin çekirdek sıcaklığının ise 15 milyon santigrat dereceye kadar ulaştığı biliniyor. Anlaşılamaz büyüklükte olan güneş, güneş sisteminin yaklaşık yüzde 99.8´ini kaplıyor. Ancak güneşin zamanla kapladığı alanı kullandığı ve nükleer füzyon olarak adlandırılan daha fazla ısıyı yaydığı belirtiliyor.
 
Yazıya göre, daha fazla hidrojen atomu eridikçe daha fazla ısı yayılıyor, bu da güneşin giderek hafifledikçe bir yandan da büyümesine neden oluyor.
 
Haberde bu sürecin meydana gelmesi için insanlığın birkaç milyar yılı daha olduğu ifade edildi.

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