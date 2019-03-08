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Peru örümceğinin mancınık sistemi bilim insanlarını şaşkına çevirdi:

Peru örümceğinin, avını yakalamak için bir mancınık sistemi kullandığı ve çita hızının yaklaşık 100 katı hızda kendini ve ağını fırlattığı keşfedildi.

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  • TM Dijital Haber Merkezi
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4 Mart'ta gerçekleşen Amerikan Fiziksel Toplum toplantısında, bilm insanları sapan örümcekleri olarak da bilinen ve en hızlı hareket eden örümcekler olarak adlandırılan Peru örümceğinin bir çita hızının yaklaşık 100 katı hızda kendisini ve ağını fırlattığını açıkladı.
 
POTANSİYEL YEMEK ALGILADIĞINDA MANCINIK DEVREYE GİRİYOR
 
Gürcistan Teknik Üniversitesi'nden Biyofizikçi Alexander Symone, aynı toplumda, “Amazon ormanlarında bulunan sapan örümcekleri konik ağları örüyor. Bu ağlar, örümceğin gerginliği artırmak için sardığı koninin ucuna bağlı tek bir iplikçik içerir. Örümcek potansiyel bir yemek algıladığında, ağı serbest bırakır. Örümcek ve ağ birlikte avını yakalayıp geri gelir.” diye konuştu.
 
ÖRÜMCEK SANİYEDE 4 METRE HIZ YAPIYOR
 
Örümceklerin hareketlerini yakalamak için taşınabilir yüksek hızlı kameraları kullanan Symone ve meslektaşları, örümceklerin saniyede yaklaşık 4 metre maksimum hızda hareket ettiğini kaydetti.
 
Symone, "Sapan örümceğin maksimum ivmesi saniyede bin 100 metrenin üzerindedir. Bu bir çitanın ivmelenme hızının yaklaşık 100 katıdır." açıklamasında bulundu.

Bilim insanlarını şaşkına çevirdi: Mancınık sistemi kullanıyor

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