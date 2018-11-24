Bilim insanlarndan küresel ısınmaya çözüm önerisi: Güneş'i gölgeleyelim

Bilim insanları, yeryüzünden yaklaşık 20 kilometre yukarıda bulunan stratosfer katmanına düzenli olarak sülfat tanecikleri sıkılması halinde küresel ısınmanın azalacağını belirtiyor.

'Stratosferik Aerosol Enjeksiyonu' (SAI) olarak da adlandırılan yöntemin altyapısı için 15 yıl çalışılması gerekeceğini söyleyen araştırmacılar, henüz bu tekniği uygulayabilecek bir aracın var olmadığına, ancak bu iş için özel uçak benzeri araçların kolayca üretilebileceğine de değiniliyor.

Rapor, söz konusu tekniğin yürürlüğe konmasının ne kadar cazibeli ve pratik olacağı konusunda değerlendirme yapılmadığını ama yılda yaklaşık 2,25 milyar dolara mâl olacak yöntemin göreceli olarak oldukça 'ucuza' mâl olacağına değiniyor.

Yöntemi eleştiren bilim insanları ise stratosfere parçacıklar yerleştirmenin kuraklık ve ekstrem hava durumlarına sebep olabileceği konusunda uyarıyor.

Konunun bir de uluslararası boyutuna değinen Profesör Phil Williamson, "Bu senaryolar problemlerle dolu, böyle bir yöntemi yürürlüğe sokmak için gerekli uluslararası desteği almak neredeyse imkansız." ifadelerini kullanıyor.

(Sputnik)