Bilişim Garajı'nın 'kodlama' eğitimi BETT ile ihracat yolunda

Bilişim Garajı Kurucusu Prof. Dr. Selçuk Özdemir, her sene Londra’da düzenlenen dünyanın en büyük eğitim ve teknoloji fuarı olan "BETT Fuarı"na Türkiye'den katılan iki şirketten biri olduklarını belirterek, "BETT Fuarı'nda ülkemizdeki başarımızı dünyaya göstermek ve en kısa zamanda diğer ülkelerin öğrencileri tarafından da kullanılan bir platform olmayı başarıp bir eğitim teknolojisi ihracatçısı unvanı kazanmak istiyoruz." dedi.

Bilişim teknolojilerinde pedagojik yaklaşımda gelinen noktaya ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Özdemir, Gazi Üniversitesi Teknopark’ta kurulu, İnova Akademi Bilişimin online hizmeti Bilişim Garajı hakkında bilgi verdi.

Özdemir, 2012'de bir grup akademisyen tarafından hizmete açılan Bilişim Garajının, bu yıl itibarıyla 100 bine ulaşan öğrenci sayısıyla 16 yaş altı nesillere yönelik "bilişimle üretim" eğitimleri veren Türkiye'nin en büyük, dünyanın sayılı online eğitim platformlarından birisi olduğunu vurguladı.

Bilişim Garaj Akademisinde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik içerik sağladıklarına dikkati çeken Özdemir, öğrencilerin bilişim teknolojilerinin sadece eğlence veya iletişim değil, aslında sorun çözme ve değer yaratma araçları olduğunu fark etmeleri ve bu yönde bilgi ve beceri kazanmaları amacıyla online eğitim içerikleri geliştirdiklerini belirtti.

Özdemir, online bir öğrenme yönetim sistemi üzerinden ortalama bir bilgisayar ve internet bağlantısına sahip herkese hizmet verebildiklerinin altını çizerek, platformu kullanan okulların 69 derse dağılmış 15 bin sayfalık online multimedya içeriğini öğrencilerine kullandırma imkanı bulunduğunu kaydetti.

Her zaman her yerden erişilebilen zengin online içerikler sayesinde öğrencilerin bilgisayar programlama, üç boyutlu tasarım ve elektronik tasarım, robotik tasarım alanlarında kendilerini geliştirebildiklerine işaret eden Özdemir, okul yetkilileri ve velinin öğrencinin sistemi kullanma durumunu istediği zaman raporlayabildiğini anlattı.

"2025'ten sonra yabancı dile değil kodlamaya ihtiyaç duyulacak"

Özdemir, günümüzde kişinin iş gücü anlamında nitelikli sayılabilmesi için mutlaka en az bir yabancı dil biliyor olması gerektiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bugün halen yabancı dil bilmek çok önemli olmakla beraber, mevcut ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin hayata atılacağı 2025'lerden itibaren diğer ülke insanlarıyla iletişime geçmek için bugünkü kadar ek dil becerisine ihtiyaç duymayacağımız aşikar. Halen piyasada bulunan ve önümüzdeki yıllarda çok daha iyi seviyede çeviri yapabilecek yazılım ve cihazlar sayesinde onlarca yabancı dili aynı anda anlayabiliyor, o dillerde okuyabiliyor ve yazabiliyoruz. Sorun şu ki bugünün eğitimcileri kendi dönemlerinin temel becerilerinden olan ve diğer taraftan bir türlü tam olarak öğrencilere kazandıramadığımız yabancı dil becerisi için okullardaki haftalık eğitim saatlerinin yüzde 30 - 50'sini ayırıyorlar. Çocukların ileride kullanma ihtiyacı hissetmeyecekleri bir tek yabancı dili onlara kazandırmak için en kritik eğitim sürelerinin neredeyse yarısını harcıyoruz. İşte tam bu noktada 'kodlama' olarak kısaca ifade ettiğimiz ama aslında özünde teknolojik cihazlara emir verme becerisi temel bir beceri olarak karşımıza çıkıyor."

Kodlama ve benzeri bilişimle üretim becerilerinin artık sadece bir mesleki beceri olarak görmemek gerektiğini ifade eden Özdemir, okuma-yazma kadar temel bir beceri seti olarak değerlendirilmesi gerektiğinin önemine işaret etti.

"Yatırımcılar kapımızı çalıyor"

Özdemir, Bilişim Garajının her sene Londra’da düzenlenen dünyanın en büyük eğitim ve teknoloji fuarı olan "BETT Fuarı"na Türkiye'den katılan iki şirketten biri olduğuna işaret ederek, "Pedagojiyi teknolojiyle buluşturan bir eğitim Ar-Ge şirketi olarak BETT Fuarı'nda ülkemizdeki başarımızı dünyaya göstermek ve en kısa zamanda diğer ülkelerin öğrencileri tarafından da kullanılan bir platform olmayı başarıp bir eğitim teknolojisi ihracatçısı unvanı kazanmak istiyoruz." diye konuştu.

Son iki yıldır Uzakdoğu'dan, Avrupa’dan ve ABD’den bazı firma ve yatırımcıların kapılarını çaldığını belirten Özdemir, "Bu topraklardan çıkan bir başarı hikayesine tüm dünyanın ortak olması için çok çalışıyoruz." dedi.

Özdemir, Bilişim Garajının kuruluş nedeninin çocukların mümkün olan en erken yıllardan itibaren ellerinden düşürmedikleri bilişim cihazlarını amacına uygun şekilde üretim yapma ve sorun çözme amaçlı kullanmaları için onlara gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmak olduğunu vurgulayarak, "Sadece teknik becerinin de çok fazla katkısı olmayabilir, bunun yanında çocuklarımıza mutlaka tüm bilim alanlarının ortaya koyduğu bilgileri uygulamalı olarak kazandırmalıyız. Belki daha da önemlisi çocuklarımız mutlaka milli ve evrensel değerlere sahip olarak yetişmeli ki teknolojiyi amacına uygun şekilde üretsinler ve kullansınlar." dedi.