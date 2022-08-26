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Bilim-Teknoloji

Bir ötegezegende ilk kez karbondioksit tespit edildi

James Webb Uzay Teleskobu bir ötegezegende ilk kez karbondioksit tespit etti.

AA26 Ağustos 2022 Cuma 12:21 - Güncelleme:
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ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) 25 Aralık 2021'de uzaya fırlattığı James Webb Uzay Teleskobu, güneş sisteminin dışındaki bir gezegenin atmosferinde, ilk kez karbondioksit tespit etti.

New Scientist'in haberine göre, güneş sisteminin dışında yer alan bir ötegezegende ilk kez karbondioksit bulunması, uzak gezegenin gizemlerine dair ipuçlarını ortaya çıkardı.

California Üniversitesinden Natalie Batalha ve 100'den fazla araştırmacıdan oluşan bir ekip, James Webb verilerini inceledi.

İncelemelerin sonunda, güneş sisteminin dışında yer alan ve 700 ışık yılı uzaklıktaki WASP-39b adlı ötegezegenin atmosferinde karbondioksit olduğu ortaya çıktı.

Araştırmacılar, söz konusu ötegezegenin atmosferini ayrıntılı incelemenin, WASP-39b'nin oluşumu gibi pek çok detayı ortaya çıkarabileceğini değerlendiriyor.

Satürn'e yakın büyüklükte kütleye sahip olduğu belirtilen WASP-39b, Jüpiter'in ise 1,3 katı çapında.

  • ABD Havacılık ve Uzay Ajansı
  • NASA
  • James Webb Uzay Teleskobu

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