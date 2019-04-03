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BTK tarafından tüketicilerin yaşadığı mağduriyetin önlenmesi amacıyla düzenlemeye gidildi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunca, 'kefilsiz ve şartsız kredi verileceği' veya 'hediye kazanıldığı' gibi gerçeği yansıtmayan mesajlardan dolayı tüketicilerin yaşadığı mağduriyetin önlenmesi amacıyla düzenlemeye gidildi.

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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu, "kefilsiz ve şartsız kredi verileceği" veya "hediye kazanıldığı" gibi gerçeği yansıtmayan mesajlardan dolayı tüketicilerin yaşadığı mağduriyetin önlenmesi amacıyla bazı kararlar aldı. Abone onayının olmadığı hatlarda, 888/898'li katma değerli elektronik haberleşme hizmeti kapatılacak ve bu konuda aboneler ücretsiz bilgilendirilecek.
 
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) 888/898'li katma değerli elektronik haberleşme hizmet numaralarına ilişkin farklı kanallardan çok sayıda şikayet başvurusunda bulunuldu.
 
Hatlardan tüketicilere gönderilen mesajlarda, "kefilsiz ve şartsız kredi verileceği" veya "hediye çeki kazanıldığı" gibi ifadeler kullanılarak, abonelerin 888/898'li numaraları aramaya yönlendirildiğine ilişkin şikayetleri değerlendiren kurum bünyesindeki Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu, bu numaraları arayan tüketicilere mesaj içeriğinde vadedilen hizmetler sunulmaksızın yüksek faturaların oluşması sonucu yaşanan mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla konuyu gündemine aldı.
 
YENİ ABONELERE BU HATLAR KAPALI
 
Kurul kararıyla hatların 888/898'li katma değerli elektronik haberleşme hizmet numaralarına açık olmasına ilişkin çağrı merkezi, çevrim içi işlem merkezi, kısa mesaj kanalıyla veya yazılı başvuru yoluyla onayı bulunmayan abonelerden onay alınması için 2 aylık süre tanındı ve bu süre doldu. 888/898'li numara işletmecilerinin, onay alamadıkları hatları, kendilerine yönelik aramalara karşı kapatmaları gerekiyor. Yeni abonelikler için de hatlar 888/898'li numaralara kapalı olacak.
 
Abonelerin çağrı merkezi, çevrim içi işlem merkezi, kısa mesaj kanalıyla veya yazılı başvuru yoluyla onayları alınan hatlar, bu numaralara açık hale getirilecek. Abonelere, tercihlerinde belirtilen yöntemlerle her zaman değişiklik yapma hakkı tanınacak.
 
Anılan numaraları arayan abonelere, hatlarının 888/898'li numaralara kapalı olduğu bildirilerek, açık hale getirilmesi yöntemleri ücretsiz iletilecek.
 
Kurul kararı kapsamında abone onayları kayıt altına alınarak saklanacak.

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