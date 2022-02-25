Bu yıl zorunlu hale getirildi! Kurtarılma sürelerini kısaltıyor

AA 25 Şubat 2022 Cuma 11:27 - Güncelleme: 25 Şubat 2022 Cuma 11:52

Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü görevlileri, çığın acılara neden olmasının önlenmesi ve arama kurtarma çalışmalarının daha kontrollü yapılmasına yönelik eğitimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda riskin yüksek olduğu Çatak, Başkale, Bahçesaray ve Gürpınar ilçelerinde görevli güvenlik korucuları, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Polis Arama Kurtarma birimlerinde görevli 75 polis ve sınır birliklerinde görevli askerlerden oluşan yaklaşık 2 bin 500 kişiye, teorik ve pratik çığ eğitimi verildi.

Eğitime tabi tutulan görevliler, İçişleri Bakanlığınca geçen sene yayımlanan genelgeyle bu yıl ocaktan itibaren sahaya çıkan ekiplerin üzerinde bulundurması zorunlu hale getirilen yaşam sinyal cihazlarını kullanmaya başladı.

Çevresindeki 70 metrelik alana, 35 metre derinlikten bile 40 saate kadar sinyal veren cihazı üzerinde bulunduranların yerleri, kısa sürede tespit edilerek kurtarılmaları sağlanıyor.

- "SONDALAMAYLA 2 SAATTE YAPILAN YER TESPİTİ CİHAZLA 5 DAKİKADA TAMAMLANIYOR"

Van İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ali İhsan Körpeş, AA muhabirine, bölgenin çığ açısından tehlikeli olduğunu, bu nedenle geçen yıldan itibaren yerinde, hızlı ve etkin müdahale için projeler geliştirdiklerini söyledi.

Van'da arama kurtarma ekiplerinin yaşam sinyal cihazını kullanmaya başladığını belirten Körpeş, özelikle çığa maruz kalan kazazedelere en kısa sürede ulaşılması açısından cihazın hayati önem taşıdığını vurguladı.

Sondalamayla 2 saatte yapılan yer tespitinin cihazla 5 dakikada tamamlandığını ve daha az insan gücü gerektirdiğini anlatan Körpeş, şöyle konuştu:

"Bu cihazın yaygınlaştırılmasında çok büyük fayda var. Bunu yaygınlaştırmak istiyoruz. Özelikle sahada çalışan insanların, sivil vatandaşlarımızın, avcıların, dağcıların kullanması, olası bir çığ afetinden sonraki süreçte kurtarılmaları açısından çok önemli. Uluslararası istatistiklere göre ilk 30 dakikada çığa maruz kalan kişinin canlı olarak çıkma olasılığı yüzde 60 civarında. Dolayısıyla kişinin üzerinde sinyal cihazlarından olması, daha kısa sürede bulunmasını sağlayacaktır. Çığ alanı çok geniş olduğu takdirde sondalamayla arama çok uzun sürüyor. 4 kişilik ekiple bu cihaz sayesinde çığ altında kalan kişinin bulunması mümkün oluyor."

Çığ kaynaklı acıları geçmişte farklı bölgelerde yaşadıklarını dile getiren Körpeş, "Riskli bölgelere gitme durumunda kalan herkesin üzerinde bu tür cihazların bulunması, insanların hayatta kalma olasılığını daha çok yükseltecektir. Sadece Türkiye için değil dünya geneline bakıldığında çığ altında çok uzun süre canlı kalınması olanaksız. Kar altında kalan kişinin kısa sürede çıkarılması halinde hayatta kalma olasılığı çok daha yüksek olacaktır." dedi.

Arama kurtarma teknisyeni Rıdvan Birlik ise çığ hakkında farkındalık oluşturmak için sürekli eğitimler verdiklerini belirtti.

Hayat kurtaran yaşam sinyal cihazı hakkında katılımcıları bilgilendirdiklerini aktaran Birlik, "Çığa müdahale sırasında kar altında kalan kişinin üzerinde bu cihazdan varsa çok kısa sürede kendisine ulaşıyoruz." diye konuştu.