star.com.tr 24 Eylül 2021 Cuma 17:04 - Güncelleme: 24 Eylül 2021 Cuma 17:04

Bu yıl dördüncüsü gerçekleşen Türkiye'nin en büyük festivali 'Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali' TEKNOFEST, 4. gününde büyük ilgiyle sürüyor. Özellikle çocuklar ve gençlerin soluksuz takip ettiği etkinlikler ve yarışmaların yanı sıra, Türkiye'nin teknoloji alanında gurur kaynağı haline gelen ürünler, yüz binlerce ziyaretçinin ilgisine sunuluyor.



Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST heyecanını alandan okuyucularına aktaran star.com.tr'nin sorularını yanıtladı. Kacır, 'TEKNOFEST'in milli teknoloji hamlesi mevsiminin vaktinde açan bir çiçeği' olduğunu söyledi.

"TEKNOFEST'İN MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ MEVSİMİNİN VAKTİNDE AÇAN BİR ÇİÇEĞİ"

Kacır, TEKNOFEST'in dördüncü yılında yoğun katılımla devam ettiğini söyleyerek, "Gençlerimiz, çocuklarımız aileleri okul grupları ile buradalar. TEKNOFEST milli teknoloji hamlesi mevsiminin vaktinde açan bir çiçeği adeta... Vaktinde açan çiçeği diyorum çünkü TEKNOFEST'i biz beş on yıl öncede düzenleyebilirdik, yine heyecan verici olabilirdi ama o gün düzenlediğimizde birtakım hedeflerden, fikirlerden bahsediyor olurduk. Bugün artık o hedeflerin, fikirlerin somut projelere dönüştüğü bir Türkiye'deyiz." dedi.

DÜNYAYA İHRAÇ EDİLİYOR

"Bugün artık teknolojide en ileri ürünleri yerli ve milli olarak geliştiren ve dünyaya ihraç edebilen bir Türkiye'deyiz" diyen Kacır, "Buraya gelen gençlerimiz çocuklarımızda bu ürünlerle buluşuyorlar. Türkiye'nin savunma sanayiinden sivil teknolojilere pek çok alanda geliştirdiği yerli ve milli ürünleri bizzat gözlemliyorlar. Yine kendileri gibi diğer gençlerin, öğrencilerin geliştirdikleri, yarışmalarda sergiledikleri projeleri gözlemleme deneyimleme şansına sahip oluyorlar. Ve nihayetinde burada öz güven ve heyecan depolayarak buradan ayrılıyorlar." ifadelerini kullandı.

Kacır, Türkiye'nin yerli ve milli olarak tasarlanan gurur projelerinin vatandaşla buluştuğu TEKNOFEST'in en önemli mesajının öz güven olduğunun altını çizerek, "Bu milletin çalışarak, heyecanını duyarak, hep birlikte el ele vererek dünyanın en iyisini başarabileceği mesajını bu özgüveni biz ziyaretçilerimizle paylaşmaya gayret ediyoruz. Ben burada bu öz güvenin tüm ziyaretçilerimizde büyük bir etki tesir bıraktığını gözlemliyorum. Dolayısıyla benim ana mesajım Türkiye eğer bu yolda ısrarla, inatla, vazgeçmeden, geri düşmeden, geri dönmeden 5-10 yıl bu yolculuğuna devam ederse hep birlikte göreceğiz ki savunma sanayide ki başarı hikayelerinin benzerlerini, diğer alanlarda da hem dünyaya hem kendimize göstermiş olacağız" açıklamasında bulundu.

"YETER Kİ VAZGEÇMEYELİM YETER Kİ BU YOLCULUKTA ISRAR EDELİM"

Bugün gelinen noktada hedeflere varılacağından hiçbir şüphesi olmadığının altını çizen Kacır, gençlerin projelerinde, girişimlerinde bu potansiyelin ne kadar yüksek olduğu gördüklerini söyleyerek şu mesajı verdi:

"Yeter ki vazgeçmeyelim yeter ki bu yolculukta ısrar edelim. Ve inşallah hep birlikte hedeflerimize el ele yürüyelim."

TEKNOFEST'in en çok ilgi gören stantlarından birinin Türkiye'nin Otomobili olduğunu belirten Kacır, 2022 yılının sonunda TOGG yollarda olacak. Bütün hazırlıklar bu takvime göre ilerliyor. Bir yandan otomobillerin test süreçleri devam ediyor, bir yandan fabrika inşaatı devam ediyor. Bunlar eş zamanlı olarak tamamlanacak" diye konuştu.